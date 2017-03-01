Буковинські підприємства у січні більше споживали бензину, вугілля, газу ніж минулоріч

Підприємствами Чернівецької області у січні п.р. використано 80,8 млн.м3 газу природного, вугілля кам’яного – 2,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,2 тис.т, бензину моторного – 0,7 тис.т. Про це інформує Головне управління статистики Чернівецької області.



У порівнянні з січнем 2016р. збільшились обсяги споживання бензину моторного у 2,0 раза, вугілля кам’яного – на 18,3%, газойлів (палива дизельного) – на 11,4 % та газу природного – на 9,0%.



Крім того, продано населенню через АЗС бензину моторного 2,4 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,5 тис.т, пропану і бутану скраплених –

0,4 тис.т.



На 1 лютого п.р. залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників становили: вугілля кам’яного – 6,6 тис.т, бензину моторного – 3,8 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,1 тис.т.