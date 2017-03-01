До чернівецьких податківців написали 174 звернення

За інформацією відділу організації роботи Чернівецької ОДПІ упродовж першого місяця цього року до Чернівецької ОДПІ надійшло 174 письмових звернення від громадян, в т.ч. 7 заяв та 167 заяв, за якими передбачено надання інформації (довідок) згідно з законодавчими та нормативними актами. У порівнянні з минулим роком кількість звернень збільшилась майже на третину (торік у січні чернівецькими податківцями було розглянуто 123 звернення).



Традиційно найбільший попит був на довідки про доходи. Так, протягом січня цього року чернівчани отримали 158 довідок про доходи, тоді як у минулому році бажаючих дізнатись про доходи було на 60, або на 38 відсотків менше.



Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що в рамках кампанії декларування доходів громадян та електронного декларування доходів державних службовців отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків можна за допомогою електронного сервісу «Електронний кабінет платника».



Вхід до Електронного кабінету платника здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.



Робота з електронним сервісом в особистому кабінеті здійснюється з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).



Безкоштовно отримати ЕЦП можна в акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (АЦСК ІДД). Запит для отримання відомостей про доходи формується виключно фізичними особами - платниками податків для отримання інформації про себе.



Детально ознайомитись із Порядком отримання відомостей про доходи засобами «Електронного кабінету платника» можна на офіційному веб-порталі ДФС.



Звертаємо увагу, що відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (за кожний квартал), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.





