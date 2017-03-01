Податкова соціальна пільга на дітей у 2017 році

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді зарплати, на суму податкової соціальної пільги (далі — ПСП) - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.У 2017 році граничний дохід для застосування ПСП становить: 1600 грн. х 1,4 = 2240 грн.
При розмірі мінімальної зарплати з 01.01.2017 3200 грн. ПСП не застосовується до зарплат переважної більшості працівників, бо їх розмір зарплати є вищим за граничний дохід для ПСП у сумі 2240 грн.
Винятком будуть лише деякі категорії працівників.
Зокрема, якщо граничний розмір доходу для одного з батьків у сумі, що не перевищує 2240 грн., х кількість дітей віком до 18 років (двоє і більше дітей), розмір ПСП для таких категорій осіб у 2017 році становить:
1) для осіб, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років,
— 100% розміру ПСП (800 грн. х кількість дітей віком до 18 років);
2) для одинокої матері (батька), вдови (вдівця) або опікуна, піклувальника, які мають дитину (дітей) до 18 років
, – 150% розміру ПСП (1200 грн. х кількість дітей віком до 18 років);
3) для осіб, які утримують дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років,
— 150% розміру ПСП (1200 грн. х кількість дітей віком до 18 років).