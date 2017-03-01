Чернівецька місцева прокуратура захистила інтереси територіальної громади міста

З метою захисту інтересів територіальної громади міста керівник Чернівецької місцевої прокуратури у грудні 2016 року звернувся до Господарського суду Чернівецької області з позовом про стягнення з фізичної особи – підприємця на користь Чернівецької міської ради заборгованості за договором оренди.



За інформацією Чернівецької місцевої прокуратури у 2015 році Чернівецькою міською радою та фізичною особою - підприємцем був укладений договір оренди землі, однак, в порушення умов даного договору, орендар в період з грудня 2015 року по жовтень 2016 року, включно, не здійснював оплату за користування земельною ділянкою, внаслідок чого утворилася заборгованість в розмірі 63908,52 грн.



Рішенням Господарського суду Чернівецької області позовні вимоги керівника Чернівецької місцевої прокуратури задоволено.



