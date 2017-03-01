Прокуратура вимагає від громадянина погасити податковий борг

Прокуратура Чернівецької області звернулась до Першотравневого районного суду м. Чернівці з позовною заявою в інтересах держави, в особі Чернівецької митниці ДФС, про стягнення з громадянина понад 800 тис. грн. податкового боргу.
Встановлено, що 37-річний житель Хотинського району Чернівецької області ввіз на територію України без сплати митних платежів сім легкових автомобілів для особистого користування, однак по закінченню одного року, як того вимагає закон, зазначені транспортні засоби за межі митної території України не вивіз. Про це інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Внаслідок умисного ухилення від сплати податків, державі спричинено збитків на суму понад 800 тис. грн.