У Чернівцях вирішили закрити тубдиспансер

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Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових землях "Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Блокада БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.
Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.

Ігор БУРКУТ, політолог:

А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄ А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.
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1 березня о 10.00
Продовження 22 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
1 березня о 18.00
в приміщенні Чернівецької міської ради 105 каб. відбудуться громадські слухання щодо перейменування парку «Жовтневий».
На громадські слухання запрошуються мешканці міста Чернівців, депутати міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, члени наглядової ради парку «Жовтневий», представники громадських організацій, ЗМІ.
2 березня о 14:00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) в рамках засідання історичної студії відбудеться презентація книги полковника у відставці, почесного Голови Чернівецької обласної організації «Спілка офіцерів України», великого магістра Міжнародної організації «Лицарський орден Архистратига Михаїла» Івана Миколайовича Микулинського «Під проводом Української Центральної Ради».
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00


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У Чернівцях вирішили закрити тубдиспансер

Вчора, 11:20 / Коментарів: 1
У Чернівцях вирішили закрити тубдиспансерЧерез брак коштів Департамент охорони здоров'я вирішив закрити два корпуси Чернівецького міського тубдиспансеру. Трудовий колектив КМУ "Міськтубдиспансер" з цього приводу звернувся до редакції з листом:

Два корпуси міськтубдиспансеру побудовані за кошти громади, ще за Австрії. І на протязі 100 років тут лікують хворих на туберкульоз. Мінялася влада, і всі знаходили кошти для лікування хворих на туберкульоз і тільки в незалежній Україні їх немає.
Туберкульоз – інфекційна, заразна хвороба, яка уражає усі верстви населення, а особливо соціально - незахищені, потребує тривалого, дороговартісного лікування, спричиняє високу смертність.

Колектив і пацієнти міськтубдиспансеру вважають, що зараз не на часі проводити такі реформи в медицині, коли в Україні іде війна, коли народ доведений до зубожіння, захмарні тарифи на комунальні платежі, немає ефективних соціально-економічних реформ, безробіття, неподолана епідемія туберкульозу.
За останніх 15 років стаціонарне відділення міськтубдиспансеру зазнало значних реформ із 120 ліжок залишилось 50.

30 грудня 2011р. створили у нас відділення для лікування хворих міста і області на хіміорезистентний туберкульоз. Для забезпечення умов перебування хворих згідно Стандарту інфекційного контролю обіцяли в 2012р. виділити кошти на облаштування, але чомусь їх виділили в 2016р. і не міськтубдиспансеру а облтубдиспансеру для другого відділення, куди збираються перевести наших хворих.

Навіть після влаштування там приточно - витяжної вентиляції неможливо на площі 2,4 м2 на 1-го хворого( при нормі 7 м2 ) перевести наших хворих в облтуб. Це є грубим порушенням Стандарту інфекційного контролю.

Хворих хочуть забрати, а працівників куди? У кожного сім`я, діти… Як їм далі жити? Та і наші хворі не хочуть іти в облтуб – там гірші умови…

7 жовтня 2016р. директор Департаменту охорони здоров`я Андрієць О.А. сказала кореспонденту Чернівецького репортеру, що реорганізацію міськтубдиспансеру вирішили провести за поданням головного лікаря фтизіатрії Гавриша І.І. і пообіцяла, що буде скорочено 5 ліжок там і там. Але пані Андрієць напевно про свою обіцянку забула… чи її слова нічого не вартують?

Ходять чутки, що комусь хочеться заволодіти нашою землею, на якій знаходиться туберкульозна лікарня, земля і споруди якої належать місту, а фінансується з 2002 р. з обласного бюджету. І виявляється, що ні у місті, ні у області немає коштів на утримання міського протитуберкульозного диспансеру.
22 лютого 2017 року відбулося засідання міжфракційної депутацької комісії по реорганізації міськтубдиспансеру, на якій ставилось питання про переведення наших хворих і декількох працівників у друге відділення облтубдиспансеру. Прийшли і працівники другого відділення облтубдиспансеру, оскільки їм було доведено до відома про можливе звільнення штатів, зіштовхнули людей один з одним.

Склалося враження, що заступнику директора Департаменту охорони здоров’я Лесюку Ю.М. і головному лікарю облтубдиспансеру Гавришу І.І. мало напруженої атмосфери в нашому колективі, вони хочуть посварити нас з працівниками облтубу, підштовхуючи до конфлікту…

Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, в сусідніх областях знаходять кошти в місцевих бюджетах для утримання установ даного профіля. Може нашим керівникам поїхати до них, запозичити досвід і зробити щось корисне для громадян Буковинського краю, а не тільки закривати відділення і лікарні, викидати досвідчених фахівців на вулицю і залишати пацієнтів без кваліфікованої медичної допомоги.
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Вчора, 19:52 - просто я з написав(ла): в матеріалі
зачем закрывать ? надо перевести в более безлюдное место за город а то сколько харкающих туберкулезнков ходят у нас!
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