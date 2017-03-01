У Чернівцях вирішили закрити тубдиспансер

Через брак коштів Департамент охорони здоров'я вирішив закрити два корпуси Чернівецького міського тубдиспансеру. Трудовий колектив КМУ "Міськтубдиспансер" з цього приводу звернувся до редакції з листом:
Два корпуси міськтубдиспансеру побудовані за кошти громади, ще за Австрії. І на протязі 100 років тут лікують хворих на туберкульоз. Мінялася влада, і всі знаходили кошти для лікування хворих на туберкульоз і тільки в незалежній Україні їх немає.
Туберкульоз – інфекційна, заразна хвороба, яка уражає усі верстви населення, а особливо соціально - незахищені, потребує тривалого, дороговартісного лікування, спричиняє високу смертність.
Колектив і пацієнти міськтубдиспансеру вважають, що зараз не на часі проводити такі реформи в медицині, коли в Україні іде війна, коли народ доведений до зубожіння, захмарні тарифи на комунальні платежі, немає ефективних соціально-економічних реформ, безробіття, неподолана епідемія туберкульозу.
За останніх 15 років стаціонарне відділення міськтубдиспансеру зазнало значних реформ із 120 ліжок залишилось 50.
30 грудня 2011р. створили у нас відділення для лікування хворих міста і області на хіміорезистентний туберкульоз. Для забезпечення умов перебування хворих згідно Стандарту інфекційного контролю обіцяли в 2012р. виділити кошти на облаштування, але чомусь їх виділили в 2016р. і не міськтубдиспансеру а облтубдиспансеру для другого відділення, куди збираються перевести наших хворих.
Навіть після влаштування там приточно - витяжної вентиляції неможливо на площі 2,4 м2 на 1-го хворого( при нормі 7 м2 ) перевести наших хворих в облтуб. Це є грубим порушенням Стандарту інфекційного контролю.
Хворих хочуть забрати, а працівників куди? У кожного сім`я, діти… Як їм далі жити? Та і наші хворі не хочуть іти в облтуб – там гірші умови…
7 жовтня 2016р. директор Департаменту охорони здоров`я Андрієць О.А. сказала кореспонденту Чернівецького репортеру, що реорганізацію міськтубдиспансеру вирішили провести за поданням головного лікаря фтизіатрії Гавриша І.І. і пообіцяла, що буде скорочено 5 ліжок там і там. Але пані Андрієць напевно про свою обіцянку забула… чи її слова нічого не вартують?
Ходять чутки, що комусь хочеться заволодіти нашою землею, на якій знаходиться туберкульозна лікарня, земля і споруди якої належать місту, а фінансується з 2002 р. з обласного бюджету. І виявляється, що ні у місті, ні у області немає коштів на утримання міського протитуберкульозного диспансеру.
22 лютого 2017 року відбулося засідання міжфракційної депутацької комісії по реорганізації міськтубдиспансеру, на якій ставилось питання про переведення наших хворих і декількох працівників у друге відділення облтубдиспансеру. Прийшли і працівники другого відділення облтубдиспансеру, оскільки їм було доведено до відома про можливе звільнення штатів, зіштовхнули людей один з одним.
Склалося враження, що заступнику директора Департаменту охорони здоров’я Лесюку Ю.М. і головному лікарю облтубдиспансеру Гавришу І.І. мало напруженої атмосфери в нашому колективі, вони хочуть посварити нас з працівниками облтубу, підштовхуючи до конфлікту…
Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, в сусідніх областях знаходять кошти в місцевих бюджетах для утримання установ даного профіля. Може нашим керівникам поїхати до них, запозичити досвід і зробити щось корисне для громадян Буковинського краю, а не тільки закривати відділення і лікарні, викидати досвідчених фахівців на вулицю і залишати пацієнтів без кваліфікованої медичної допомоги.