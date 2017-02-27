Теми Дня ТВА понеділок, 27.02.2017





Понеділок, 27.02.17:

- Шантаж не пройде. Перевізникам, які страйкують, укажуть на двері.

- На одне підприємство троє охочих керувати.

- Депутати думають, як відремонтувати всі основні дороги у Чернівцях.

- Буковинець заборгував державі 800 тисяч гривень.

- Меморіальну дошку Ігорю Парфентьєву встановили в гімназії, де він навчався.

- Зниклого у Драчинцях хлопчика знайшли мертвим.

- Чернівчани здали 23 літри крові всього за один день.

- У ПП "Порубне" затримали громадянина Греції, який перебував у розшуку за контрабанду та ухиляння від сплати податків.

- Чернівчан привчатимуть прибирати за своїми улюбленцями на вулиці.

- Андрій Кокотюха презентував у Чернівцях роман "Коханка з площі Ринок".

- Пам’ять Кузьми Скрябіна чернівчани вшанували благодійним концертом.