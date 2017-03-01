З 9 чернівецькими перевізниками за саботаж дочасно розірвуть угоду

Дев’яти перевізникам, які обслуговують 19 автобусних маршрутів, направлено листи про намір з 1 квітня цього року достроково розірвати з ними угоди. Решта перевізникам, які забезпечували регулярність руху на маршруті, направлено листи з попередженнями терміново забезпечити відкритий доступ до даних gps-трекерів та усунути порушення в роботі, на які скаржаться споживачі. Про це повідомляє прес-служба міської ради.
Як вже повідомлялося, минулого тижня більшість перевізників самовільно, без попередження майже вдвічі зменшили кількість автобусів на маршрутах,чим спричинило значні незручності для чернівчан, ускладнило транспортну ситуацію в місті.
За результатами моніторингу, встановлено, що 24 лютого із 241 запланованих автобусів на маршрутах працювали 154 машини, 25 лютого середній відсоток забезпечення маршрутів автобусами становив – 58,2 % ( із 92 запланованих автобусів на 29 перевірених маршрутах працювало 51), 26 лютого на 36 перевірених маршрутах із 114 запланованих автобусів працювало 62 автобуса або 64,6% , 27 лютого регулярність руху на ранок становила 70% - із запланованих 145 автобусів на 37 маршрутах працювало 96 автобусів. Всі виявлені порушення заактовано.
Відповідно до угоди перевізник зобов’язується здійснювати пасажирські перевезення на маршрутах відповідно до затверджених розкладів, встановлених тарифів, забезпечувати регулярність руху на міських маршрутах не менше 95% та повідомляти про припинення виконання перевезень на маршрутах через несприятливі погодні та дорожні умови, інші форс мажорні обставини, що унеможливлюють виконання автоперевезень.
Перевізник не має права без погодження змінювати транспортні засоби на маршруті, кількість графіків, інтервал руху та режим роботи. Він зобов’язаний здійснювати посадку та висадку пасажирів лише у виділених для цього місцях, забезпечувати належний санітарний, внутрішній та зовнішній стан автобусів, не допускати випадки паління водіями та звучання голосної музики в транспортних засобах під час здійснення пасажирських перевезень, здійснювати видачу проїзних квитків пасажирам відповідно до вимог чинного законодавства, встановлених тарифів, а також визначеної замовником системи справляння плати за проїзд, не допускати продаж проїзних квитків під час керування транспортним засобом.
Перевізник зобов’язаний обладнати транспортні засоби на маршруті приладами GPS – моніторингу руху громадського транспорту та забезпечити відкритий доступ до інформації цих приладів з метою інформування громадян про графіки руху на маршрутах, обладнати транспортні засоби пристроями автоматичного обліку пасажиропотоку на кожному маршруті з розрахунку не менше одного пристрою на п’ять транспортних засобів, які задіяні для обслуговування маршруту, здійснювати належне їх обслуговування та утримання за власні кошти,забезпечити доступ до даних пристрою автоматичного обліку пасажиропотоку з метою моніторингу обсягів виконаної роботи.
Чернівчан закликають повідомляти муніципальний контак-центр про порушення перевізниками вимог угоди для оперативного реагування.
На маршрутах, де угоди розірвано достроково, буде визначено тимчасових перевізників, які працюватимуть до оголошення результатів нового конкурсу, але не більше 3-х місяців.