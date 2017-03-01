СВІДОК, ЯКИЙ МОВЧАВ 38 РОКІВ, РОЗКРИВ ЗАГАДКУ СМЕРТІ ІВАСЮКА (ВІДЕО)

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники. Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.
Ігор БУРКУТ, політолог:
А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.
в приміщенні Чернівецької міської ради 105 каб. відбудуться громадські слухання щодо перейменування парку «Жовтневий». На громадські слухання запрошуються мешканці міста Чернівців, депутати міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, члени наглядової ради парку «Жовтневий», представники громадських організацій, ЗМІ.
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) в рамках засідання історичної студії відбудетьсяпрезентація книги полковника у відставці, почесного Голови Чернівецької обласної організації «Спілка офіцерів України», великого магістра Міжнародної організації «Лицарський орден Архистратига Михаїла» Івана Миколайовича Микулинського «Під проводом Української Центральної Ради».
СВІДОК, ЯКИЙ МОВЧАВ 38 РОКІВ, РОЗКРИВ ЗАГАДКУ СМЕРТІ ІВАСЮКА (ВІДЕО)
Вчора, 09:51 / Коментарів: 0
Життя автора найвідомішого українського хіта обірвалося у 30. На самісінькому піку популярності. Унікальна ситуація – справу Володимира Івасюка розслідують 37 років. І досі немає відповіді на запитання: чи сам він вкоротив собі віку?
1971 рік. Пісня року. Ансамбль Смерічка виконує Червону руту. Згодом її будуть співати і на Далекому Сході, і в Середній Азії. Популярність – шалена. Зінкевич, Яремчук і Івасюк в момент стають зірками. В цей момент Івасюку лише – 22. А наступного року переможе його ж Водограй. Через 7 років після тріумфу він вийде з дому. І не повернеться. Його знайдуть лише через три тижні. Повішеним у лісі.
Тоді криміналісти нічого підозрілого не побачать. А дві третини справи номер 270 – присвятять проблемам композитора з психікою. Слідство тривало лише 2 місяці. Дива криміналістики. Слідчі не стали шукати автомобіль, в який сідав Івасюк. В день останньої появи на людях. І чоловіка, який ним тоді цікавився. В речових доказах зникне пасок, на якому Івасюк наче повісився. І нікого не збентежать плями на тілі покійного – мовляв, це не побої, а покусали мурахи.
Більшість свідків по справі Івасюка пішли вже з життя. Але журналісти Фактів тижня знайшли того, хто пам’ятає кожну хвилину дня, коли стало відомо про смерть композитора. Жамшидбек Чаробаєв приїхав з Киргизії. У 79-му – солдат-строковик. Саме він першим побачив Івасюка повішеним. Журналісти їдуть разом з Чаробаєвим у той самий ліс біля села Брюховичі.