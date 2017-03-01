Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Донбасу:-Внаслідок залізничної блокади ДНР сьогодні (27 лютого) зупинилося ще одне вороже підприємство - Донецький металургійний завод. Він зупинився через припинення поставок залізорудної сировини. В неділю, 26 лютого, денна зміна ще виплавила якусь кількість чавуну, а потім єдина домна припинила роботу.Донецький металургійний завод входить до об’єднання «Донецьксталь», власником якого є мільярдера та громадянина РФ Віктор Нусенкіс, який входив до найближчого оточення Віктора Януковича.Російський мільярдер Віктор Нусенкінс добре відомий тим, що він активно підтримує терористів ДНР.Так хто там ще за відміну блокади з ДНР і ЛНР?