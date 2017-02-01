Чуркіна ліквідували - блогер

Головний редактор «Эхо Москвы» Венедиктов прохопився про ліквідацію Чуркіна. Розтину тіла Чуркіна в США не повинно було бути. Тіло Чуркіна користувалося дипломатичним імунітетом, як і живий Чуркін. Якби Чуркін помер в ліжку, в будівлі дипмісії, в будівлі ООН або навіть на вулиці, трупик Чуркіна відправили в Москву без розтину.
Про це на своїй сторінці у мережі пише російський блогер nіkitich - повідомляє http://zik.ua.
Біда в тому, що Чуркін був живий, коли його доставили в американську лікарню і помер вже в лікарні – тобто в зоні відповідальності американських лікарів. У цьому випадку розтин померлого пацієнта обов’язковий, незалежно від імунітету.
Розтин показав, що в нирках і інших органах трупа Чуркіна присутні сторонні для організму підозрілі речовини. Тому призначена додаткова токсикологічна експертиза, яка може проводитися за зразками тканин Чуркіна протягом декількох тижнів.
Встановлено, що підозрілі речовини потрапили в організм Чуркіна разом з їжею за 10 годин до смерті. Тобто близько півночі за місцевим часом Чуркін повечеряв, а через 10 годин помер від того, що повечеряв.
Можна припустити, що той, хто нагодував Чуркіна «підозрілими речовинами», розраховував, що Чуркін тихо помре в ліжку. Але могутній організм російського дипломата дозволив... американським патологоанатомам розкрити його тіло.