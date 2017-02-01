«Завдяки блокаді окупаційний режим опинився на межі існування», – Тарас Пастух

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:49
27 лютого

Промислове виробництво Чернівецької області у січні 2017 року

10:44
27 лютого

За інформацією про коди УКТ ЗЕД можна звернутись до Торгово – промислової палати

10:43
27 лютого

Частину коштів за навчання можна повернути

14:01
24 лютого

Подати заяву на єдиний податок можна до 15 березня

13:59
24 лютого

До Чернівецької ОДПІ громадяни подали півтисячі декларацій про доходи

12:59
24 лютого

Квітковий ярмарок працюватиме у Чернівцях 6-9 березня

12:48
24 лютого

Чернівецькі рятувальники організували для дошкільнят акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти»

10:59
24 лютого

Прискорена амортизація основних засобів: умови застосування

10:58
24 лютого

Розмір ЄСВ - 8,41% для працюючих інвалідів застосовується лише для підприємств та організацій

10:57
24 лютого

У Чернівцях рахують готівку 2030 касових апаратів

10:35
24 лютого

Важливість правильного зберігання первинних документів про стаж – на хвилях місцевого радіомовлення

14:26
23 лютого

У Новоселицькій амбулаторії з’явився денний стаціонар, а у Ванчиковецькій – санітарний транспорт

14:08
23 лютого

Чернівчан закликають долучитися до визначення тарифів на проїзд у громадському транспорті

14:04
23 лютого

Буковину відвідав Посол Індії в Україні

13:43
23 лютого

За інформацією про коди УКТ ЗЕД можна звернутись до Торгово – промислової палати

13:41
23 лютого

Касовий метод для платників ПДВ: умови застосування

11:32
23 лютого

На Буковині обсяги прийнятого житла зменшились на 42%

11:11
23 лютого

У Чернівцях відкрито фотовиставку «Добровольчий батальйон ОУН» 2 роки війни»

10:45
23 лютого

Батьки студентів – лідери серед претендентів на податкову знижку

10:43
23 лютого

З 1 квітня - новий Порядок введення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ

10:42
23 лютого

Ліквідація фізособи – підприємця: 5 кроків

10:41
23 лютого

НАЗК перевіряє поїздку Насірова на сніданок до Трампа

10:19
23 лютого

В Італії відбувся концерт чернівецької співачки

18:34
22 лютого

У прокуратурі Чернівецької області працює "гаряча лінія"

18:00
22 лютого

В Чернівцях відбудеться міжнародний чемпіонат з кулінарного та кондитерського мистецтва

Всі Новини »
Колонка автора

Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових землях "Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Блокада БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.
Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.

Ігор БУРКУТ, політолог:

А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄ А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Військовий капелан та волонтерка отримали медалі «На сл ..."Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво н ...Парасюк розповів інформацію, від якої волося встає дибк ...«Я ЗВЕРТАЮСЬ ДО ПОРОШЕНКА, МАТІОСА, АВАКОВА, ГРИЦАКА»: ...Націоналісти прийшли під Раду й палять "фаєри"А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄЛужанські козаки ініціюють спорудження пам’ятника Степа ...Отримали спадок – сплатіть податокГубернатор Буковини повернувся додомуКомпанія МАУ відкриває нові авіарейси з Чернівців до Іт ...Подати заяву на єдиний податок можна до 15 березняДо Чернівецької ОДПІ громадяни подали півтисячі деклара ...В Італії відбувся концерт чернівецької співачкиЧернівецькі рятувальники організували для дошкільнят ак ...Резолюція Буковинського віче щодо блокади направлена Пр ...
Що, Де, Коли
28 лютого о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління капітального будівництва обласної державної адміністрації Олександра Пуршаги на тему: «Про стан реалізації інвестиційних проектів, перспективи завершення їх будівництва».
28 лютого о 12.00
в гімназії №7 (вул.Достоєвського) - відкриття меморіальної дошки загиблому учаснику АТО Ситнікову Вадиму Юрійовичу.
28 лютого о 13.00
у приміщенні товариства «Знання» за адресою: вул. Штейнбарга, 23 відбудеться спільна прес-конференція народних депутатів України Максима Бурбака та Миколи Федорука.
28 лютого о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м. Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проекту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).


Календар
«    Лютий 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Партнери

«Завдяки блокаді окупаційний режим опинився на межі існування», – Тарас Пастух

Вчора, 15:53 / Коментарів: 0
«Завдяки блокаді окупаційний режим опинився на межі існування», – Тарас Пастух
Ультиматум бойовиків ОРДЛО щодо зняття блокади – доказ того, що псевдореспубліки ЛНР та ДНР усі ці три роки війни фактично існують завдяки торгівлі з Україною. Про це заявив народний депутат України фракції «Самопоміч» Тарас Пастух.

«Сьогодні окупаційний режим опинився на межі існування. Підприємства, які працюють на території так званих ДНР та ЛНР, фінансують ці псевдореспубліки. Уся продукція, яка виробляється на території, підконтрольній російським найманцям, постачається в Україну. А підприємства платять податки у казну ОРДЛО. І саме у такий спосіб Україна, фактично, фінансує війну проти себе», – пояснив Тарас Пастух.

За його словами, ринок Росії для підприємств на окупованій території – закритий. «Це визнають самі ватажки та чиновники невизнаних республік. Вони публічно заявляють, що Росія обмежила експорт продукції з цих територій, адже зацікавлена у торгівлі з власними виробниками», – зазначив народний депутат.

На переконання Тараса Пастуха, торговельна блокада сьогодні є фактично єдиним механізмом, здатним зупинити війну.

«Без фінансування окупаційний режим не зможе існувати та оплачувати терористів, які воюють проти України. Ветерани війни та активісти Штабу блокади торгівлі з окупантами не мають наміру йти на будь-які компроміси ні з терористами, ні з українською владою, яка не робить нічого для припинення війни та визволення українських полонених», – вважає Тарас Пастух.

Також, на думку Тараса Пастуха, сьогодні Україна має усі можливості знайти альтернативу поставкам вугілля із ОРДЛО. Для цього потрібна лише політична воля керівників держави.

Джерело

Бойовики пригрозили взяти під контроль підприємства, які перебувають під українською юрисдикцією.

У так званих "ЛНР" та "ДНР" вимагають від Києва до початку весни зняти транспортну блокаду Донбасу.

В іншому випадку бойовики пригрозили взяти під контроль підприємства, які перебувають під українською юрисдикцією, передає сайт сепаратистів "Луганський інформцентр".

У спільній заяві ватажків "ДНР" та "ЛНР" Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького йдеться про те, що "Київ, використовуючи радикалів, організував і продовжує блокаду залізничних колій, загрожує блокадою автомобільних доріг, що з'єднують республіки Донбасу з Україною".

Окрім того, у заяві сказано, що на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в самопроголошених "республіках", буде введено зовнішнє управління, якщо блокада не буде знята до опівночі 1 березня 2017 року.

Також бойовики обіцяють припинити постачання Києву вугілля.

"Ми перестанемо постачати вугілля в Україну. Для поставок вугілля немає ні можливості, ні схеми оплати", - йдеться в заяві.

На думку глав самопроголошених "республік", транспортна блокада Донбасу суперечить Мінським угодами.

"Це прямо суперечить духу і букві Мінських угод, і в принципі характеризує нинішнє керівництво України як нездатне подбати про громадян. Багато підприємств були змушені зупинити свою роботу в результаті злочинних дій київської влади", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що на найближчому засіданні Кабміну буде ухвалена постанова, яка регулюватиме товарообмін (торгівлю) України з окупованою частиною Донбасу. Активісти та АТОвці вже місяць блокують залізничні та окремі дорожні шляхи, через що Україна відчуває значний брак антрацитового вугілля для безперебійної роботи енергосистеми. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ексклюзивному інтерв'ю програмі ТСН.Тиждень. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ato/vatazhki-ordlo-vimagayut-vid-kiyeva-znyati-torgovelnu-blokadu-887713.html

Якщо так заявляють терористи, то блокада принесла бажаний результат для України.

НАСЛІДКИ БЛОКАДИ ДЛЯ ВАТАЖКІВ ОРДЛО

Окупаційна влада на окупованій Донеччині та Луганщині вимагає від Києва до 1 березня зняти транспортну блокаду Донбасу. В іншому випадку погрожують націоналізувати «підконтрольні підприємства» на окупованій території. Також обіцяють припинити постачання Києву вугілля.

Штаб блокади має наступні думки з цього приводу:
По-перше, припинити постачати вугілля окупанти не можуть, бо його припинили добровольці та активісти.
По-друге, коли наступний раз чиновники будуть нести щось на кшталт «підконтрольні підприємства на непідконтрольній території», треба нагадувати їм про «націоналізацію» в стилі плотницького-захарченка.

І, найголовніше, паніка окупаційної «влади» - це найкращий доказ того, що блокада болісно б’є по кишенях окупантів.

Чим гірше окупанту – тим краще Україні!
Слава Україні!
СХОЖІ НОВИНИ:
БлокадаТурчинов виступив за повну блокаду ДонбасуАхметов погрожує УкраїніБлокада Донбасу: сутичка з поліцією і можливе відключення електрики | «Ваша ...Батальйон "Донбас" розпочинає блокаду окупованих територій
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"