«Завдяки блокаді окупаційний режим опинився на межі існування», – Тарас Пастух

Ультиматум бойовиків ОРДЛО щодо зняття блокади – доказ того, що псевдореспубліки ЛНР та ДНР усі ці три роки війни фактично існують завдяки торгівлі з Україною. Про це заявив народний депутат України фракції «Самопоміч» Тарас Пастух.«Сьогодні окупаційний режим опинився на межі існування. Підприємства, які працюють на території так званих ДНР та ЛНР, фінансують ці псевдореспубліки. Уся продукція, яка виробляється на території, підконтрольній російським найманцям, постачається в Україну. А підприємства платять податки у казну ОРДЛО. І саме у такий спосіб Україна, фактично, фінансує війну проти себе», – пояснив Тарас Пастух.За його словами, ринок Росії для підприємств на окупованій території – закритий. «Це визнають самі ватажки та чиновники невизнаних республік. Вони публічно заявляють, що Росія обмежила експорт продукції з цих територій, адже зацікавлена у торгівлі з власними виробниками», – зазначив народний депутат.На переконання Тараса Пастуха, торговельна блокада сьогодні є фактично єдиним механізмом, здатним зупинити війну.«Без фінансування окупаційний режим не зможе існувати та оплачувати терористів, які воюють проти України. Ветерани війни та активісти Штабу блокади торгівлі з окупантами не мають наміру йти на будь-які компроміси ні з терористами, ні з українською владою, яка не робить нічого для припинення війни та визволення українських полонених», – вважає Тарас Пастух.Також, на думку Тараса Пастуха, сьогодні Україна має усі можливості знайти альтернативу поставкам вугілля із ОРДЛО. Для цього потрібна лише політична воля керівників держави.Бойовики пригрозили взяти під контроль підприємства, які перебувають під українською юрисдикцією.У так званих "ЛНР" та "ДНР" вимагають від Києва до початку весни зняти транспортну блокаду Донбасу.В іншому випадку бойовики пригрозили взяти під контроль підприємства, які перебувають під українською юрисдикцією, передає сайт сепаратистів "Луганський інформцентр".У спільній заяві ватажків "ДНР" та "ЛНР" Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького йдеться про те, що "Київ, використовуючи радикалів, організував і продовжує блокаду залізничних колій, загрожує блокадою автомобільних доріг, що з'єднують республіки Донбасу з Україною".Окрім того, у заяві сказано, що на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в самопроголошених "республіках", буде введено зовнішнє управління, якщо блокада не буде знята до опівночі 1 березня 2017 року.Також бойовики обіцяють припинити постачання Києву вугілля."Ми перестанемо постачати вугілля в Україну. Для поставок вугілля немає ні можливості, ні схеми оплати", - йдеться в заяві.На думку глав самопроголошених "республік", транспортна блокада Донбасу суперечить Мінським угодами."Це прямо суперечить духу і букві Мінських угод, і в принципі характеризує нинішнє керівництво України як нездатне подбати про громадян. Багато підприємств були змушені зупинити свою роботу в результаті злочинних дій київської влади", - йдеться в заяві.Раніше повідомлялося, що на найближчому засіданні Кабміну буде ухвалена постанова, яка регулюватиме товарообмін (торгівлю) України з окупованою частиною Донбасу. Активісти та АТОвці вже місяць блокують залізничні та окремі дорожні шляхи, через що Україна відчуває значний брак антрацитового вугілля для безперебійної роботи енергосистеми. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ексклюзивному інтерв'ю програмі ТСН.Тиждень. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ato/vatazhki-ordlo-vimagayut-vid-kiyeva-znyati-torgovelnu-blokadu-887713.htmlЯкщо так заявляють терористи, то блокада принесла бажаний результат для України.