Зустрічай весну разом з Радіо «Буковина»!

1 березня – день народження радіостанції «Буковина». Саме 22 роки тому на середніх (837 АМ) та ультракоротких (68 FM) хвилях вийшла в ефір Радіостанція «Буковина», яка відкрила в нашому Буковинському краї еру ефірного радіомовлення - професійного, демократичного, патріотичного та духовного.
Нині її знають слухачі далеко за межами нашої держави.
Символічно, що саме в перші дні весни 2016 року Радіо «Буковина» започаткувало мовлення і ще на одній ультракороткій хвилі - 91,8 FM. Що вдалося зробити за рік в ефірі (разом із Українським Радіо) і як Радіо «Буковина» крокує до суспільного мовлення та чим дивуватиме слухача, почуєте саме 1 березня.
Упродовж дня на Радіо «Буковина» буде багато цікавих гостей – відомих музикантів та виконавців, а також професіоналів радіоефіру. Для найактивніших слухачів – призи, подарунки та селфі !
Отож, вмикайте 91,8 FM або заходьте на оновлений сайт Радіо «Буковина» www.radiobuk.com.ua та зустрічайте весну з нами !