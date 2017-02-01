На Буковині прикордонники затримали громадянина Греції, якого розшукували за контрабанду

Громадянина Греції затримали учора ввечері на кордоні співробітники Держприкордонслужби - інформує прес-служба ДПСУ.
Іноземець прибув на в`їзд в Україну та проходив процедуру прикордонно-митного оформлення в пункті пропуску «Порубне». В ході перевірки документів прикордонники Чернівецького загону встановили, що його розшукують в Україні правоохоронні органи Одеської області за контрабанду та ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.
Наразі затриманого для подальшого правового рішення передано співробітникам поліції в Чернівецькій області.