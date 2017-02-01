Суд зобов'язав Чернівецьку ОДА надати документи, в яких було відмовлено Панчишину

Претендент на посаду першого заступника голови Чернівецької ОДА Руслан Панчишин подав до Чернівецького окружного адміністративного суду позовну заяву, в якій заявляв про порушення під час проведення кадрового конкурсу, на якому обрали Павлюка, і вимагав скасувати його результати. І вже є перші результати.
Нагадаємо, 17 січня кандидат на посаду першого заступника голови Чернівецької ОДА Руслан Панчишин звинуватив конкурсну комісію у підтасовці майбутніх результатів конкурсу. Він висловив обурення тим фактом, що комісія передбачила лише три комп’ютери для проведення першого етапу онлайн-тестування. Водночас він заявив, що всім конкурсантам були вручені іменні коди для доступу до конкурсу. Панчишин зазначив, що для кожного коду були закладені підготовлені варіанти запитань.
Водночас голова комісії Олег Стецевич заперечив усі звинувачення Панчишина. Він сказав, що збільшити кількість комп’ютерів із захищеними лініями доступу до Інтернету для участі у конкурсі технічно неможливо.
26 січня було оголошено результати конкурсу на заміщення вакантної посади першого заступника голови ОДА, згідно з якими перемогу здобув Михайло Павлюк.