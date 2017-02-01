Промислове виробництво Чернівецької області у січні 2017 року

У січні п.р. порівняно з січнем 2016р. індекс промислової продукції у Чернівецькій області становив 103,3%.
Зафіксовано зростання промислового виробництва за всіма видами діяльності. Про це повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області.
Так, темп зростання обсягів виробництва у добувній та переробній промисловості становив 102,6%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 402,4%, у переробній промисловості – 101,9%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 104,0%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 101,0%.