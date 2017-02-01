Водолази виявили у річці тіло 6-річного хлопчика, який напередодні пішов з дому та не повернувся

25 лютого о 20 год. 50 хв. до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у с. Драченці Кіцманського району близько 16-17 год. вийшов з дому та не повернувся шестирічний хлопчик. Про це інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.Оскільки місцезнаходження дитини було невідоме, на місце події одразу ж було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини № 9 м. Кіцманя та працівників поліції. Для пошуку зниклого було створено пошукові групи з рятувальників та правоохоронців, які обстежували місцевість.Одночасно з цим, до проведення робіт додатково було залучено кінологічну службу поліції, а в приміщенні місцевої школи організували штаб з пошуку хлопчика. Зважаючи на те, що на території села протікає річка Глиниця, було прийнято рішення про виклик на місце події фахівців групи водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС. У перший день пошуку рятувальники та працівники поліції хлопчика не знайшли, тому наступного дня пошукові роботи було продовжено.26 лютого близько обіду тіло хлопчика без ознак життя було виявлено у р. Глиниці та піднято з води на поверхню. Від Управління ДСНС України у Чернівецькій області до пошукових робіт залучалося 46 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. У ході робіт рятувальниками та правоохоронцями було обстежено близько 16-17 км території.Наразі тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу в м. Чернівці для встановлення остаточної причини смерті.