На пункті пропуску "Порубне" утворились великі черги через скупчення вантажівок

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Прес-центр Чернівецької митниці повідомляє, що станом на 9.00 27 лютого на під’ізному шляху до пункту пропуску "Порубне-Сірет" у черзі знаходиться понад 100 транспортних засобів комерційного призначення, що прямують за межі митної території України.
Виникнення черги зумовлено збільшенням кількості вантажних автомобілів, що прямують на виїзд з України упродовж вихідних днів, та неритмічною роботою контрольних органів суміжної країни.
Керівництвом Чернівецької митниці ДФС вживаються заходи по прискоренню проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що перетинають митний кордон України.