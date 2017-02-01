Що, Де, Коли

в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління капітального будівництва обласної державної адміністрації Олександра Пуршаги на тему: «Про стан реалізації інвестиційних проектів, перспективи завершення їх будівництва».

в гімназії №7 (вул.Достоєвського) - відкриття меморіальної дошки загиблому учаснику АТО Ситнікову Вадиму Юрійовичу.

у приміщенні товариства «Знання» за адресою: вул. Штейнбарга, 23 відбудеться спільна прес-конференція народних депутатів України Максима Бурбака та Миколи Федорука.