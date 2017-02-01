"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники. Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.
Ігор БУРКУТ, політолог:
А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління капітального будівництва обласної державної адміністрації Олександра Пуршаги на тему: «Про стан реалізації інвестиційних проектів, перспективи завершення їх будівництва».
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м. Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проекту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
Перевізники шантажують Чернівці. Мер Каспрук оголосив війну їм (відео)
Вчора, 12:18 / Коментарів: 0
Чернівецька міська рада одноосібно розірве договори, що були підписані з перевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів у громадському транспорті міста.
Про це у своїй екстреній заяві повідомив міський голова Олексій Каспрук.
"У понеділок всім перевізникам буде надіслано листи-попередження про одностороннє розірвання договору збоку міської ради. Тому що крім того, що перевізники самостійно порушують графіки руху, крім того, що вони самостійно замінюють транспортні засоби, які здійснюють перевезення, вони порушують умови договору", - повідомив міський голова.
Він сказав, що згідно умов контракту, перевізники матимуть право ще упродовж одного місяця здійснювати перевезення пасажирів на території Чернівців.
Також Каспрук сказав, що після розірвання угод Чернівецькою міськрадою буде проведений повторний конкурс серед підприємств-перевізників.
Водночас міський голова заявив, що у нього є достатньо документів та відеодоказів щодо того, як готувався "план фактичного шантажу міста".
У Чернівцях готували диверсію
Про це у ФБ написав Дмитро Івасюк:
-Всі ми стали жертвою, так би мовити, шантажу з боку #перевізників. Це жахливо, безперечно. Вся ця ситуація вже давно неозброєним оком наскрізь проглядається: 1. Блокування закупівлі нових тролейбусів. 2. Змова між перевізниками при проведенні конкурсу восени. 3. Вимога підвищити вартість проїзду до 5-ти грн. 4. Значне зменшення кількості автобусів на маршрутах якраз незадовго до громадських обговорень питання підвищення вартості проїзду. Ситуація дійсно не проста, але тут реально маніпуляція. Або 5 грн., або не їдемо - згадайте приклад Конотопу, тепер їх возять за 2 грн.
Я знаю, що це неймовірно нереально, але все ж пропоную усім нам #бойкотувати перевізників при можливості. Там де є тролейбус - сідати виключно на тролейбус. Там де немає - організовуватись групами, скидатись на таксі і їхати. Нема грошей - піти пішки, нехай далеко - але безкоштовно і без штовханини. Є велосипед - їдьте на ньому. Робити будь що - лише не користуватись послугами приватних перевізників. Знаю - безглузда ідея, смішно, утопічно. Але якщо 40-50-60% тих, хто добирається маршрутками перестануть їздити на них - їх власники почнуть задумуватись про наслідки своїх дій. Прошу підтримайте мене. Депутатам та громадським діячам - пропоную запустити механізм організації власного комунального транспорту міста.
Заступник мера Середюк перейшов в опозицію до Каспрука
Загальними словами і нібито мирними пропозиціями заступник міського голови Володимир Середюк у ФБ хоче показати себе "голубом миру". А насправді виправдовує і шантаж перевізників, і провокації депутатів:
-На сьогоднішній день ситуація з перевізниками досягла своєї критичної точки. За останні пів року тема перевізників була для мене тема номер № 1. Я досліджував ситуацію на ринку громадських перевезень в інших містах, їхню тарифну політику та проблеми з якими стикались інші міські ради. І повинен сказати, що ситуація у нас далеко не унікальна. Я провів з десяток зустрічей з перевізниками, ініціював не одне засідання за участю депутатів та членів виконкому, для пошуку та вироблення спільної позиції на ринку громадських перевезень. В цих розмовах я завжди виходив з позиції, що ми з перевізниками повинні бути не опонентами, а партнерами. На якомусь етапі нам фактично вдалось досягнути певних домовленостей, що при підвищенні тарифу, перевізники зобов’язувались забезпечити виконання умов договору щодо кількості транспортних засобів на маршруті, а також надати громадськості вільний доступ до GPS-трекерів. Але в цей час на сесії було прийнято рішення про заборону підвищення тарифів і всі домовленості втратили свою актуальність. Я, не є прихильником адміністративного впливу на економічні процеси та вважаю, що лише формування конкурентного ринку дозволить врегулювати процеси, в тому числі і на ринку громадських перевезень. Тому, вважаю, що розірвання договорів з перевізниками можливо лише в ситуації наявності конкуренції серед перевізників. В іншому випадку, на мою думку, цей крок є неефективним та може призвести до транспортного колапсу в місті. Вважаю, що для нас найважливішим є те, щоб кожен чернівчанин мав можливість дістатись до роботи, садка, школи, лікарні чи поліклініки, не вистоявши перед цим годину на зупинці. Для створення конкурентного ринку необхідно: 1. створити умови, які б були цікаві бізнесу; 2. ввести на ринок перевізників нового гравця, який би порушив status quo між ними та змусив перевізників вступати в конкурентну боротьбу. Досягнення поставлених завдань повинно бути спільною позицією керівництва міськради, депутатів та громадськості. Інші варіанти, окрім домовленостей та швидкої реакції на цей виклик знищать довіру чернівчан до всіх (підкреслюю – до всіх!) інститутів місцевого самоврядування в місті. Ворожнечу, нав'язану політичними мотивами треба відкинути. Принаймні «поставити на паузу» до часу вирішення цієї гострої для міста кризи. Адже «поганий мир завжди краще доброї війни»!