Стіни між ворогуючими державами знову входять в моду

Анкара вже наполовину реалізувала проект побудови стіни між Туреччиною і Сирією. Збудовано 511 кілометрів щільної загорожі, яка відділяє Туреччину від Сирії.Стіна товщиною від 100 і на інших ділянках 30 см, заввишки в 3 метри складається з бетонних блоків по 7 тон кожен. Причому поверх стіни простягається колючий дріт висотою в 1 метр під електронапругою.Щодня на кордоні будується по 2,5-3 км стіни, що в недалекому майбутньому дозволить убезпечити землі Туреччини від потенційних загроз з території суміжних держав.Багатьом відомо про потужні стіни між Ізраїлем і Палестиною, між Індією і Пакистаном, Завершили будівництво стін з Росією Литва, Латвія й Естонія. Нова стіна має вирости між США і Мексикою.Україна також плекала плани побудови стіни між Україною і Росією. Виконання цього проекту очолив навіть сам екс- прем'єр України Арсеній Яценюк. Але, як то кажуть в народі, "обіцяв пан кожух - тепле його слово". Гроші, як завжди, розтринькані, стіна не збудована