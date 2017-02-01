За інформацією про коди УКТ ЗЕД можна звернутись до Торгово – промислової палати

Чернівецька ОДПІ нагадує, що з 1 січня 2017 p. код товару згідно з УКТ ЗЕД та код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі — ДКПП) стали обов’язковими реквізитами податкової накладної для всіх без винятку товарів і послуг.



З огляду на це, Торгово-промислова палата України у листі від 20.01.2017 р. № 146/08.1-7.1 зауважила, що система торгово-промислових палат в Україні протягом всієї історії свого існування, працюючи в конкурентному полі, надає послугу для визначення таких кодів для суб’єктів ЗЕД. Проте тепер така послуга стає необхідною для всіх платників ПДВ в Україні.



Система ТПП в Україні володіє кваліфікованим та досвідченим штатом експертів в усіх регіональних палатах і здатна швидко задовольнити цей попит на подібні послуги в масштабі всієї Держави.



Тому, для отримання інформації про коди УКТ ЗЕД для цілей заповнення податкових накладних можна звернутись до регіонального відділення торгово – промислової палати.





