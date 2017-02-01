Частину коштів за навчання можна повернути

Цього року вже 185 мешканців столиці Буковини задекларували своє право на податкову знижку на 374,9 тис. грн. Найактивніше декларують право на податкову знижку - батьки студентів – контрактників. На сьогодні вже є 160 бажаючих повернути кошти за навчання,- це 86,5 відсотки від загальної кількості декларації на податкову знижку. Наразі ця категорія декларантів претендує на повернення 274,9 тис. грн. податку - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Чернівецька ОДПІ нагадує платникам податків, які в 2016 році сплачували кошти за здобуття середньої професійної або вищої освіти як особисто, так і за членів сім'ї першого ступеня споріднення, які не одержують заробітну плату, що до кінця 2017 року вони можуть скористатись правом на отримання податкової знижки. Тобто, такі громадяни можуть повернути собі з бюджету частину витрачених на навчання коштів.



Для отримання такої знижки громадянам необхідно до 31 грудня 2017 року включно, подати до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси декларацію про майновий стан і доходи та підтверджуючі документи:



- відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери;

- договір з навчальним закладом;

- довідку про отримані у звітному році доходи;

- документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти члена сім’ї першого ступеня споріднення).



Сума коштів, яка підлягає поверненню, зараховується на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів після подання декларації



