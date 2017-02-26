Теми Дня ТВА неділя, 26.02.2017





Неділя, 26.02.17:

- Музикант Сашко Буліч розповів у Чернівцях про музику, яка руйнує стіни.

- Андрій Кокотюха презентував чернівчанам детектив "Коханка з площі Ринок".

- Письменник Максим Дупешко повернувся зі Всеукраїнського туру на підтримку книги про Чернівці.

- Свої буковинські розповіді письменниця Маріанна Гончарова вмістила у нову книгу під назвою "Там, де ми живемо".

- Відомий закарпатський блогер та письменник Банді Шолтес завітав зі своїми книгами до Чернівців.

- Короткометражки, торік номіновані на "Оскар", вперше продемонстрували чернівецькій публіці.

- Тридцять барменів з усієї України змагались за звання кращого у Чернівцях.

- Про музичні та поетичні вподобання маленьких чернівчан.