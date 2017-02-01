"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники. Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.
Ігор БУРКУТ, політолог:
А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління капітального будівництва обласної державної адміністрації Олександра Пуршаги на тему: «Про стан реалізації інвестиційних проектів, перспективи завершення їх будівництва».
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м. Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проекту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м. Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проекту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).