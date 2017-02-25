Теми тижня ТВА. Субота, 25.02.17





Субота, 25.02.17:

- Цього тижня буковинці заблокували трасу на Порубне.

- Чернівецькі тролейбуси вже не просто на ладан дихають, а навіть ремонту не підлягають.

- Про недієздатність обранців, вироджену демократію та неспроможність вирішувати.

- Чернівчани скаржаться на перевізників.

- Минуло три роки, але винних у розстрілі на Майдані так і не покарали.

- За упокій душ Героїв Небесної Сотні молилися на Центральній площі у Чернівцях священнослужителі різних конфесій.

- Мільярдера Фірташа дозволили екстрадувати з Іспанії до США.

- Замість наглядових рад депутати міськради фактично намагаються запровадити "інститут смотрящих" на комунальних підприємствах Чернівців, - мер.

- Майже два роки чернівчани чекають на квартири, які забудовник обіцяв їм в обмін на їхні знесені будинки.