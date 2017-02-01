Щоб «залагодити» справу на кордоні румун запропонував гроші

За інформацією прес-служби Чернівецького прикордонного загону в пункті пропуску «Порубне» було затримано 49-річного громадянина Румунії за спробу дачі неправомірної вигоди прикордонникам. Під час здійснення паспортного контролю, іноземець вклав гроші у свої документи. Чоловік у такий спосіб планував «залагодити» питання безперешкодного пропуску на територію України.
Проте, прикордонники відмовились від коштів та зафіксували дану спробу підкупу у встановленому порядку, а румуну тепер доведеться пояснювати свої дії поліцейським.