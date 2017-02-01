КОНТАКТИ ВБИВАЮТЬ!!!

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:01
24 лютого

Подати заяву на єдиний податок можна до 15 березня

13:59
24 лютого

До Чернівецької ОДПІ громадяни подали півтисячі декларацій про доходи

12:59
24 лютого

Квітковий ярмарок працюватиме у Чернівцях 6-9 березня

12:48
24 лютого

Чернівецькі рятувальники організували для дошкільнят акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти»

10:59
24 лютого

Прискорена амортизація основних засобів: умови застосування

10:58
24 лютого

Розмір ЄСВ - 8,41% для працюючих інвалідів застосовується лише для підприємств та організацій

10:57
24 лютого

У Чернівцях рахують готівку 2030 касових апаратів

10:35
24 лютого

Важливість правильного зберігання первинних документів про стаж – на хвилях місцевого радіомовлення

14:26
23 лютого

У Новоселицькій амбулаторії з’явився денний стаціонар, а у Ванчиковецькій – санітарний транспорт

14:08
23 лютого

Чернівчан закликають долучитися до визначення тарифів на проїзд у громадському транспорті

14:04
23 лютого

Буковину відвідав Посол Індії в Україні

13:43
23 лютого

За інформацією про коди УКТ ЗЕД можна звернутись до Торгово – промислової палати

13:41
23 лютого

Касовий метод для платників ПДВ: умови застосування

11:32
23 лютого

На Буковині обсяги прийнятого житла зменшились на 42%

11:11
23 лютого

У Чернівцях відкрито фотовиставку «Добровольчий батальйон ОУН» 2 роки війни»

10:45
23 лютого

Батьки студентів – лідери серед претендентів на податкову знижку

10:43
23 лютого

З 1 квітня - новий Порядок введення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ

10:42
23 лютого

Ліквідація фізособи – підприємця: 5 кроків

10:41
23 лютого

НАЗК перевіряє поїздку Насірова на сніданок до Трампа

10:19
23 лютого

В Італії відбувся концерт чернівецької співачки

18:34
22 лютого

У прокуратурі Чернівецької області працює "гаряча лінія"

18:00
22 лютого

В Чернівцях відбудеться міжнародний чемпіонат з кулінарного та кондитерського мистецтва

17:39
22 лютого

Чернівчан закликають долучитися до визначення тарифів на проїзд у громадському транспорті

15:23
22 лютого

Компанія МАУ відкриває нові авіарейси з Чернівців до Італії

14:45
22 лютого

На Буковині зменшення населення на 1773 особи

Всі Новини »
Колонка автора

Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових землях "Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Блокада БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.
Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.

Ігор БУРКУТ, політолог:

А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄ А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Буковина підтримає економічну блокаду ОРДЛО? Мунтян дос ...Військовий капелан та волонтерка отримали медалі «На сл ...Парасюк розповів інформацію, від якої волося встає дибк ...У Києві почався Майдан«Я ЗВЕРТАЮСЬ ДО ПОРОШЕНКА, МАТІОСА, АВАКОВА, ГРИЦАКА»: ...Націоналісти прийшли під Раду й палять "фаєри"Лужанські козаки ініціюють спорудження пам’ятника Степа ...Губернатор Буковини повернувся додомуКомпанія МАУ відкриває нові авіарейси з Чернівців до Іт ...В Італії відбувся концерт чернівецької співачкиРезолюція Буковинського віче щодо блокади направлена Пр ...У Чернівцях під час проведення робіт вибухнув газНа Буковині можливе перекриття міжнародної траси «Черні ..."Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво н ...У прокуратурі Чернівецької області працює "гаряча ліні ...
Що, Де, Коли
27 лютого о 11.00
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.


Календар
«    Лютий 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Партнери

Контакти вбивають

Вчора, 17:20 / Коментарів: 0
Контакти вбивають
Смертельна гра в Контактах, вже добралась до нашого Самбора. Співробітники самбірської поліції врятували 3-х дівчат! БАТЬКИ, ЗАБИРАЙТЕ ДІТЕЙ З КОНТАКТІВ!!!

Так, в Самборі троє неповнолітніх дівчат, які є студентами навчальних закладів міста мало не стали жертвами цієї гри. Однак на щастя їм не вдалося її закінчити, оскільки працівники ювенальної превенції Самбірського відділу поліції виявили в соціальній мережі «ВКОНТАКТЕ», що вони є учасниками цієї групи. Як пояснюють дівчата їм надходили погрозливі смс та завдання, які потрібно було виконати. У разі не виконання на номери телефонів їхніх друзів та родичів приходили також погрозливі смс повідомлення. Усі дівчата з благополучних сімей. По цьому факту розпочато кримінальне провадження за ст. 129 ч.1 кримінального кодексу України (Погроза вбивством), яка карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.
Аби підлітки не потрапили в такі групи, поліцейські радять батькам приділяти більше уваги психологічному стану дитини. Щоб уберегти дитину від небезпечної гри батькам радять регулярно перевіряти шкіру дитини на наявність пошкоджень. У разі їх виявлення, з’ясувати обставини, за яких вони з’явилися. Особливу увагу звертайте на пошкодження різного роду в формі кита. Перевіряйте сторінку дитини в соціальних мережах та групи до яких входить її акаунт, а також звертайте увагу на коло спілкування дитини. Намагайтеся зайняти вільний час дитини спортивними або культурними секціями частіше спілкуйтеся з дитиною та ставтеся до неї з розумінням.

В разі якщо батьки виявили, що їх дитина входить до кола учасників таких груп поліція радить одразу звернутись за кваліфікованої допомогою до професійного психолога та не залишати дитину без догляду на одинці. Повідомити про наявність такої групи до підрозділів Національної поліції України та адміністрацію соціальної мережі про наявність таких груп для їх подальшого блокування. Заблокувати доступ дитини до соціальних мереж.
Поліцейські докладають всіх зусиль, щоб заблокувати подібні спільноти в соціальних мережах. В разі їх виявлення поліція вживає заходи щодо встановлення злочинців, які їх створюють, та відповідного блокування таких груп.
Якщо Ви самостійно виявили небезпечні для підлітків спільноти у соціальних мережах, просимо негайно звертатись в поліцію або за оперативним номером 102.
Будьте пильними та бережіть своїх дітей!

Нагадуємо: У соціальних мережах з’явилися групи, в яких кваліфіковані психологи доводять підлітків до самогубств.
Щоб уникнути фатальних наслідків, поліція закликає батьків приділяти більше уваги дітям та їхній поведінці.
Загрозливої популярності серед підлітків набуває гра «Синій кит». Або ж «Тихий дім», «Море китів», «Розбуди мене о 4:20». У смертельної гри багато назв, але результат завжди однаковий – обірване юне життя і зламані горем батьки, які не розуміють, що ж змусило дитину звести рахунки з життям.
Багато українських підлітків вже постраждали від суворих умов цієї гри. За правилами, дитина повинна виконувати різноманітні квести, що пов’язані із заподіянням собі шкоди у той чи інший спосіб. Упродовж гри, підліток спілкується з так званим куратором.
Насправді – це професійний психолог, який схиляє підлітка до негативного мислення та знаходить спосіб маніпулювати дитиною. Також він повідомляє умови та час виконання квестових завдань. Саме куратору і звітує дитина, висилаючи фото та відео виконаного завдання.
Всього є 50 квестів. Фінальне завдання – покінчити життя самогубством та зафіксувати момент смерті на камеру в режимі online. І якщо дитина відмовляється скоювати суїцид, шантажем та погрозами куратор примушує її до цього.
Відомо, що фанати таких спільнот називають себе китами, тому що тварини асоціюються у них зі свободою. Ці кити можуть літати і є одним з небагатьох видів ссавців, котрі можуть добровільно звести рахунки з життям. Тому у всіх шанувальників “моря китів” і “тихих будинків” на особистих сторінках зображені відео або малюнки з китами, що літають.



Самбірський відділ поліції ГУНП у Львівській області

БАТЬКИ, ЗАБИРАЙТЕ ДІТЕЙ З КОНТАКТІВ!!!

КОНТАКТИ ВБИВАЮТЬ!!!
СХОЖІ НОВИНИ:
МЕДИКИ ВИПАДКОВО ВРЯТУВАЛИ ВІД САМОГУБСТВА ШКОЛЯРКУ З «ГРУПИ СМЕРТІ»Батьків і педагогів Прикарпаття попереджають про гру, участь в якій призвод ...Зміни щодо надання батькам-вихователям додаткових соціальних гарантійНа Буковині обіцяють розширити мережу соціальних центрів матері та дитиниБуковинські міліціонери застерігають: соціальні мережі – небезпека для діте ...
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"