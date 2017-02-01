КОНТАКТИ ВБИВАЮТЬ!!!

Смертельна гра в Контактах, вже добралась до нашого Самбора. Співробітники самбірської поліції врятували 3-х дівчат! БАТЬКИ, ЗАБИРАЙТЕ ДІТЕЙ З КОНТАКТІВ!!!Так, в Самборі троє неповнолітніх дівчат, які є студентами навчальних закладів міста мало не стали жертвами цієї гри. Однак на щастя їм не вдалося її закінчити, оскільки працівники ювенальної превенції Самбірського відділу поліції виявили в соціальній мережі «ВКОНТАКТЕ», що вони є учасниками цієї групи. Як пояснюють дівчата їм надходили погрозливі смс та завдання, які потрібно було виконати. У разі не виконання на номери телефонів їхніх друзів та родичів приходили також погрозливі смс повідомлення. Усі дівчата з благополучних сімей. По цьому факту розпочато кримінальне провадження за ст. 129 ч.1 кримінального кодексу України (Погроза вбивством), яка карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.Аби підлітки не потрапили в такі групи, поліцейські радять батькам приділяти більше уваги психологічному стану дитини. Щоб уберегти дитину від небезпечної гри батькам радять регулярно перевіряти шкіру дитини на наявність пошкоджень. У разі їх виявлення, з’ясувати обставини, за яких вони з’явилися. Особливу увагу звертайте на пошкодження різного роду в формі кита. Перевіряйте сторінку дитини в соціальних мережах та групи до яких входить її акаунт, а також звертайте увагу на коло спілкування дитини. Намагайтеся зайняти вільний час дитини спортивними або культурними секціями частіше спілкуйтеся з дитиною та ставтеся до неї з розумінням.В разі якщо батьки виявили, що їх дитина входить до кола учасників таких груп поліція радить одразу звернутись за кваліфікованої допомогою до професійного психолога та не залишати дитину без догляду на одинці. Повідомити про наявність такої групи до підрозділів Національної поліції України та адміністрацію соціальної мережі про наявність таких груп для їх подальшого блокування. Заблокувати доступ дитини до соціальних мереж.Поліцейські докладають всіх зусиль, щоб заблокувати подібні спільноти в соціальних мережах. В разі їх виявлення поліція вживає заходи щодо встановлення злочинців, які їх створюють, та відповідного блокування таких груп.Якщо Ви самостійно виявили небезпечні для підлітків спільноти у соціальних мережах, просимо негайно звертатись в поліцію або за оперативним номером 102.Будьте пильними та бережіть своїх дітей!Нагадуємо: У соціальних мережах з’явилися групи, в яких кваліфіковані психологи доводять підлітків до самогубств.Щоб уникнути фатальних наслідків, поліція закликає батьків приділяти більше уваги дітям та їхній поведінці.Загрозливої популярності серед підлітків набуває гра «Синій кит». Або ж «Тихий дім», «Море китів», «Розбуди мене о 4:20». У смертельної гри багато назв, але результат завжди однаковий – обірване юне життя і зламані горем батьки, які не розуміють, що ж змусило дитину звести рахунки з життям.Багато українських підлітків вже постраждали від суворих умов цієї гри. За правилами, дитина повинна виконувати різноманітні квести, що пов’язані із заподіянням собі шкоди у той чи інший спосіб. Упродовж гри, підліток спілкується з так званим куратором.Насправді – це професійний психолог, який схиляє підлітка до негативного мислення та знаходить спосіб маніпулювати дитиною. Також він повідомляє умови та час виконання квестових завдань. Саме куратору і звітує дитина, висилаючи фото та відео виконаного завдання.Всього є 50 квестів. Фінальне завдання – покінчити життя самогубством та зафіксувати момент смерті на камеру в режимі online. І якщо дитина відмовляється скоювати суїцид, шантажем та погрозами куратор примушує її до цього.Відомо, що фанати таких спільнот називають себе китами, тому що тварини асоціюються у них зі свободою. Ці кити можуть літати і є одним з небагатьох видів ссавців, котрі можуть добровільно звести рахунки з життям. Тому у всіх шанувальників “моря китів” і “тихих будинків” на особистих сторінках зображені відео або малюнки з китами, що літають.Самбірський відділ поліції ГУНП у Львівській областіБАТЬКИ, ЗАБИРАЙТЕ ДІТЕЙ З КОНТАКТІВ!!!КОНТАКТИ ВБИВАЮТЬ!!!