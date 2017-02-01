До Чернівецької ОДПІ громадяни подали півтисячі декларацій про доходи

Упродовж кампанії декларування, яка стартувала з 1 січня, до Чернівецької ОДПІ встигли відзвітувати про свої доходи 498 громадян на суму 30,6 млн. грн., в тому числі 419 - мешканців столиці Буковини задекларували 29,1 млн. грн. доходів, а 79 глибочан відзвітували про 1,5 млн. грн. зароблених статків.



Про отриману спадщину на суму 9,5 млн. грн. відзвітували 78 громадян, про доходи від продажу нерухомого та рухомого майна на 26 млн. грн. декларантів на 2,7 млн. грн., оренду нерухомого та рухомого майна на майже 200 тис. грн. – 17 мешканців. Станом на 23 лютого найбільший задекларований дохід наразі складає майже 900 тис. грн.,- це дивіденди.



Звертаємо увагу, що обов’язково подати річну декларацію про майновий стан і доходи мають громадяни, які отримували:

доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався, але не є звільненими від оподаткування;

- доходи від особи, яка не є податковим агентом, в тому числі:

- від здавання в оренду власного рухомого чи нерухомого майна;

- продажу (обміну) власного майна;

- продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо;

- спадщину (дарунок) від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;

- інвестиційні доходи, отримані від операцій з інвестиційними активами;

- іноземні доходи.



Cума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній декларації, сплачується громадянами самостійно до 01 серпня 2017 року.

Чернівецька ОДПІ закликає громадян вчасно, не відкладаючи на останній день, задекларувати свої доходи. Просимо не нехтувати своїм обов’язком щодо декларування доходів, отриманих у 2016 році, та до 3 травня 2017 подати декларацію про майновий стан і доходи.





