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Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових землях "Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Блокада БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.
Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.

Ігор БУРКУТ, політолог:

А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄ А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.
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Чернівецькі рятувальники організували для дошкільнят акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти»

Вчора, 12:48 / Коментарів: 0
Працівники Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій важливу увагу приділяють навчанню правил безпеки дітей, адже, на жаль, у Чернівецькій області мають місце пожежі, які трапляються через дитячі пустощі з вогнем. Щоб уникнути в майбутньому таких випадків та запобігти травмуванню дітей під час пожеж, 23 лютого для вихованців дитячого садка № 21 м. Чернівців рятувальники організували акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти».
Розпочалася акція з теоретичної частини. Так, вогнеборці розповіли діткам правила безпеки та провели для них вікторину на протипожежну тематику. Спілкуючись з вихованцями садка, психолог Управління пояснив, чому під час пожежі не можна ховатися під столи, у шафи та інші місця, розповів, як правильно діяти під час пожежі, щоб не злякатися вогню та вчасно вийти з палаючого приміщення. Особливу увагу рятувальники закцентували на тому, до чого можуть призвести дитячі пустощі з вогнем, тому вогнеборці закликали малечу не гратися сірниками чи запальничками.
Далі для дітей було проведено естафету «Юні пожежники». У грі змагалися дві команди – «Сонечко» та «Теремок» – учасниками яких були не тільки діти, а й рятувальники, які допомагали малечі виборювати перемогу у змаганнях. До деяких конкурсів залучалися й батьки. Зокрема, учасники намагалися на швидкість подолати різні перешкоди, уявивши, що вони діють в умовах пожеж.
Серед малят важко було визначити переможця, адже під час всіх конкурсів дошкільнята продемонстрували, що є дуже спритними, спортивними, а також добре знають правила безпеки.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
У нагороду за відмінні результати у естафеті дітлахи отримали від рятувальників не тільки медалі, а й пізнавальну екскурсію. Зокрема, у дворі закладу надзвичайники дітям продемонстрували пожежний автомобіль, розповіли про спорядження вогнеборців, показали спеціальне обладнання, яке використовують рятувальники у своїй повсякденній роботі. Діткам пояснили, як вогнеборці ліквідовують пожежу, подаючи воду з пожежного рукава, з чого складається захисний костюм рятувальника. Бажання приміряти таке спорядження виникало не тільки в дітей, а й у педагогів, тому від зустрічі з надзвичайниками залишилися задоволеними усі присутні.
Як підсумувала завідувач дитсадка Сільвія Якобчук, подібні заходи для дітей є надзвичайно корисними, адже малеча швидше засвоює важливу інформацію, якщо дізнається її із вуст рятувальників, аніж коли правила безпеки їм переповідають педагоги. До того ж, конкурси естафети додали діткам азарту й натхнення, щоб у подальшому продовжувати вивчати корисні правила та знайомитися із пожежно-рятувальною справою.


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