Чернівецькі рятувальники організували для дошкільнят акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти»

Працівники Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій важливу увагу приділяють навчанню правил безпеки дітей, адже, на жаль, у Чернівецькій області мають місце пожежі, які трапляються через дитячі пустощі з вогнем. Щоб уникнути в майбутньому таких випадків та запобігти травмуванню дітей під час пожеж, 23 лютого для вихованців дитячого садка № 21 м. Чернівців рятувальники організували акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти».

Розпочалася акція з теоретичної частини. Так, вогнеборці розповіли діткам правила безпеки та провели для них вікторину на протипожежну тематику. Спілкуючись з вихованцями садка, психолог Управління пояснив, чому під час пожежі не можна ховатися під столи, у шафи та інші місця, розповів, як правильно діяти під час пожежі, щоб не злякатися вогню та вчасно вийти з палаючого приміщення. Особливу увагу рятувальники закцентували на тому, до чого можуть призвести дитячі пустощі з вогнем, тому вогнеборці закликали малечу не гратися сірниками чи запальничками.

Далі для дітей було проведено естафету «Юні пожежники». У грі змагалися дві команди – «Сонечко» та «Теремок» – учасниками яких були не тільки діти, а й рятувальники, які допомагали малечі виборювати перемогу у змаганнях. До деяких конкурсів залучалися й батьки. Зокрема, учасники намагалися на швидкість подолати різні перешкоди, уявивши, що вони діють в умовах пожеж.

Серед малят важко було визначити переможця, адже під час всіх конкурсів дошкільнята продемонстрували, що є дуже спритними, спортивними, а також добре знають правила безпеки.

Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.

У нагороду за відмінні результати у естафеті дітлахи отримали від рятувальників не тільки медалі, а й пізнавальну екскурсію. Зокрема, у дворі закладу надзвичайники дітям продемонстрували пожежний автомобіль, розповіли про спорядження вогнеборців, показали спеціальне обладнання, яке використовують рятувальники у своїй повсякденній роботі. Діткам пояснили, як вогнеборці ліквідовують пожежу, подаючи воду з пожежного рукава, з чого складається захисний костюм рятувальника. Бажання приміряти таке спорядження виникало не тільки в дітей, а й у педагогів, тому від зустрічі з надзвичайниками залишилися задоволеними усі присутні.

Як підсумувала завідувач дитсадка Сільвія Якобчук, подібні заходи для дітей є надзвичайно корисними, адже малеча швидше засвоює важливу інформацію, якщо дізнається її із вуст рятувальників, аніж коли правила безпеки їм переповідають педагоги. До того ж, конкурси естафети додали діткам азарту й натхнення, щоб у подальшому продовжувати вивчати корисні правила та знайомитися із пожежно-рятувальною справою.





