Отримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.Чернівецький парк “Жовтневий” дивний не тільки тим, що нещодавно депутати міської ради перейменували його на парк Реформації. Він цікавий ще й тим, як там господарюють підприємці. Мова тут йтиме про ПП А.Г. Смирнова. Ця підприємиця, яка зареєстрована в Києві, отримала навесні 2014 року 0,4 га паркової землі від місцевої влади завдяки договору про співпрацю (так-так — про співпрацю, а не оренди!) без конкурсів і погоджень на 39 років (!). Така практика в парку існувала вже давно. За цей час на основі договору про співпрацю на території парку встановлено картинг, зведено багато споруд для відпочинку, альтанок, є стоянка, охорона тощо. Одним словом — такий собі відпочинковий комплекс, назва якому досить красномовна “Халабуда”.Ще навесні 2015 року місцеві активісти підняли шум навколо незаконної вирубки дерев. Тоді підприємиця, яка віддала управління землями за довіреністю Олександру Батюкевичу, активізувалась, почалось прочищення паркових дерев задля розваг — стоянок, альтанок.Активісти писали заяви, зі спеціалістами рахували незаконно зрубані дерева, штовхали міську владу, прокуратуру до розірвання незаконного договору з підприємицею А.Смирновою (розуміємо О. Батюкевичем), ходили на судові засідання в Господарський суд Чернівецької області.Нарешті, 28 грудня 2015 року, суд визнав недійсним договір про співпрацю з ПП А. Смирновою. Підприємицю зобов'язали звільнити ділянку, якою та користувалась. Рішенням Львівського апеляційного суду в квітні 2016 року ці вимоги були залишені без змін.І от в червні 2016 року, як йдеться у відповіді на наш інформаційний запит до Чернівецької міської ради, відкрито виконавче провадження щодо виконання рішення суду. Чернівецький міський відділ державної виконавчої служби здійснював дії щодо звільнення земельної ділянки на території парку «Жовтневий». Але так здійснював, що станом на 23 лютого 2017 року нічого не здійснив (див. фото, 22 лютого 2017 року).Міська рада надовго зайшла в бюрократичні тяганини щодо примусового виконання рішення суду, так як добровільно ніхто нічого не збирався звільняти. До серпня 2016 року вирішували, хто буде звільняти ділянку і демонтувати споруди, робився кошторис тощо. Вартість робіт для звільнення земельної ділянки та демонтажу тимчасових споруд, до речі, склала 242 116 грн. Ціле літо-осінь тривали ці каруселі, аж поки (о, диво! Як неочіковано!) 4 жовтня 2016 року старшим державним виконавцем Чернівецького міського відділу державної виконавчої служби винесено постанову про закінчення виконавчого провадження.Юрій Воронка, активіст, який перший підняв питання беззаконня в парку, розповідає, що державний виконавець, закривши провадження, посилався на те, що нібито ПП А. Смирновою спірна земельна ділянка була звільнена. Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Чернівецької області від 20.10.2016 року. Однак, ця інформація не відповідає дійсності. В цьому можна переконатись, якщо вийти на місцевість.Окрім того, за словами Юрія Воронки, мова йде не про 0,4, а по факту про цілий 1 га паркової землі. А на місці зрубаних дерев в 2015 році мало бути здійснене подвійне відновлення насаджень.До Міністерства юстиції України вже скероване колективне звернення чернівчан з вимогою провести службову перевірку діяльності Чернівецького міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області щодо вищенаведених фактів та притягти винних осіб до кримінальної відповідальності за умисне невиконання рішення суду, а також поновити вищезазначене виконавче провадження та зобов’язати ФОП Смирнову А.Г. звільнити незаконно зайняту земельну ділянку земель природно-заповідного фонду.Чернівецька міська рада повідомила, що також вважає постанову про закриття виконавчого провадження неправомірною, відбувається її оскарження.Тим часом в міській раді вивчають пропозицію від О. Батюкевича щодо передачі автодрому з літнім та дитячим майданчиком у власність територіальної громади на баланс КП «Парк «Жовтневий», з подальшим укладенням з ним угоди про співпрацю стосовно подальшого спільного використання майна. Гарно, правда? Незаконно погосподарював на землях, а потім — давайте ще. І чому б не на 39 років.До 2014 року так само “співпрацювала” з парком підприємиця Олена Батюкевич. А до того там “співпрацював” Олександр Батюкевич (той самий). А Олена Батюкевич пов'язана з Інвестиційним фондом розвитку малого та середнього бізнесу «Буковина» (розуміємо Дмитро Фірташ), від якого отримала пільгове фінансування своєї компанії, яка займалась прокатом картів та квадроциклів. о того часу договір на цю земельну ділянку укладався з приватною підприємицею Оленою Батюкевич. Вона, в свою чергу, землю отримала від Олександра Батюкевича, який до того «співпрацював» на таких умовах з парком (більше тут).В коментарях до обговорень на групі “Чернівчани”, від Чернівецької міської ради лунали запевняння в тому, що подано вимогу до "Чернівціобленерго" про припинення електропостачання і розірвання угоди на електропостачання незаконного об'єкту на території парку направлено одразу після рішення суду, на в'їзді до незаконного об'єкту з боку вул.Воробкевича адміністрація парку встановила бетонні блоки”.Так от, бетонні блоки вже давно розбиті і машини там ціле літо-осінь 2016 року їздили туди-сюди. А про електроенергію, то і з тим все в ПП А. Смирнова нормально. Місцина, де сидить охоронець, з електроенергією.Отож, з 11 квітня 2016 року по сьогоднішній день на паркових охоронних землях міста незаконну діяльність здійснює підприємиця ПП Смирнова А. Г. На 0,4 га землі територіальної громади міста. Під носом у міської влади, поліції, виконавчої служби. Скоро будемо святкувати річницю.Стаття 382 Кримінального кодексу України1. Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню -карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.До слова, на території парку функціонують на підставі договорів про співпрацю ще зо два десятка торгових об’єктів та об’єктів розваг. Вони теж можуть скористатись (а може й скористались) ноу-хау ПП А. Смирнова і почати вирубувати дерева, будувати альтанки, провадити бізнес без правових підстав. Ситуація ж дозволяє.Тим часом активісти захисту парку від халабуд готові знайти 240 тисяч гривень на звільнення земельної ділянки та демонтажу споруд.Надія Вірна,"Ні корупції"Світлини "Ні корупції"