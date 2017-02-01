Укрпошта підвищить тарифи на 50%

"Укрпошта" заявила про збільшення цін на свої послуги. У середньому тарифи підвищилися на 49,4%.
Регулятор схвалив збільшення тарифів на пересилання:
- Простих поштових карток, листів, бандеролей і замовних відправлень (поштових карток, листів, бандеролей) - на 59, 6%;
- Посилок по Україні на 22%.
Про це повідомляє Уніан.
Тепер рішення відправлять на держреєстрацію до Міністерства юстиції, і воно вступить в силу з дня офіційного опублікування.
"Укрпошта" в п'ятирічній стратегії розвитку вказала, що збирається закупити не менше 200 електромобілів.