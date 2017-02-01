Бійців АТО атакували танки, снайпери та БМП: є втрати

За добу на Донбасі зафіксували 83 обстріли. Один український військовий загинув, двоє отримали поранення.
Про це розповів речник штабу АТО Леонід Матюхін повідомляє gazeta.ua
"На донецькому танк вів вогонь неодноразово по наших позиціях у районі Авдіївки. Із мінометів різних калібрів обстрілювали Піски, Зайцеве, Троїцьке та Кам'янку. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новгородське, Піски, Авдіївку, Верхньоторецьке, Новоселівку, Луганське, Зайцеве. Снайпер обстрілював наші позиції в районі Новгородського.
На луганському напрямку з мінометів різних калібрів обстрілювали Попасну та Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів – Троїцьке, Кримське та Новоолександрівку. По Новозванівці вогонь вели БМП противника, а по Троїцькому – зенітні установки.
На маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке, Тарамчук, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Павлопіль, Гнутове, Широкине, Новотроїцьке. По Широкиному вогонь вів снайпер", - повідомив Матюхін.
За ніч бойовики 10 разів відкривали вогонь.
"Ніч, порівняно з попередніми, пройшла майже спокійно. До ранку вели вогонь виключно з кулеметів, стрілецької зброї. На ранок по Новотроїцькому з гранатометів та БМП вели вогонь. Буквально нещодавно розпочали обстріл з 82-міліметрових мінометів Водяного. Також з мінометів обстрілювали Авдіївку", - додав речник штабу АТО.
Добою раніше на Донбасі зафіксували 54 обстріли. На донецькому напрямку вперше за декілька тижнів епіцентр бойових дій перемістився на Світлодарську дугу.