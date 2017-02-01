Розмір ЄСВ - 8,41% для працюючих інвалідів застосовується лише для підприємств та організацій

За інформацією відділу організації роботи Чернівецької ОДПІ нарахування роботодавцем єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 8,41 відс. на заробітну плату працюючим інвалідам здійснюється з моменту встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання підприємством завіреної копії довідки з акту огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності та закінчується датою скасування інвалідності на підставі рішення даної комісії.



При цьому, до дати одержання завіреної копії зазначеної довідки та після дати скасування інвалідності, роботодавець нараховує ЄВ у розмірі 22 відс. визначеної бази нарахування



Розмір ЄСВ 8,41%, для працюючих інвалідів встановлено частиною тринадцятою ст. 8 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»



Згідно з п. 7 розд. III Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449, із змінами і доповненнями підставою для застосування цього розміру ЄВ є завірена копія довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності.



Згідно з частиною тринадцятою ст. 8 Закону № 2464 ставка 8,41 відс. визначеної бази нарахування ЄВ для працюючих інвалідів, встановлена тільки для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди. Вказана пільга не розповсюджується на фізичних осіб - підприємців, які використовують працю найманих працівників-інвалідів. групи інвалідності.



