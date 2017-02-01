У Чернівцях рахують готівку 2030 касових апаратів

Контроль за обігом готівки шляхом застосування касової техніки - звичайна практика у цивілізованих країнах Станом на 01.02.2017р. платники столиці Буковини використовують у підприємницькій діяльності 2030 реєстраторів розрахункових операцій, які формують електронну контрольну касову стрічку, відповідно до вимог чинного податкового законодавства. Упродовж січня цього року в Чернівецькій ОДПІ зареєстровано 48 одиниць касової техніки.



Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що наказом ДФС України від 17.02.2017 р. №102 затверджено новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Водночас втратив чинність наказ ДФСУ від 14.12.2016 р. № 1019.



Оновлений Державний реєстр містить перелік РРО, дозволених до первинної реєстрації, а також первинна реєстрація яких заборонена, в кількості 148 моделей (раніше було 146).



Окрім того, у коментарі до Довідника РРО ДФС України звертає увагу суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з купівлі-продажу іноземної валюти, щодо можливості використання в господарській діяльності моделі реєстратора розрахункових операцій КСТ-В1 з версією внутрішнього програмного забезпечення В1-1 для неухильного виконання вимог чинного законодавства.. Нагадуємо, що фінансові установи мають застосовувати РРО при здійсненні валютно-обмінних операції з 17 грудня 2016 року - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

