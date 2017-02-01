Міжнародну трасу на Румунію розблоковано, пункт пропуску працює в штатному режимі

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Новини
14:01
24 лютого

Подати заяву на єдиний податок можна до 15 березня

13:59
24 лютого

До Чернівецької ОДПІ громадяни подали півтисячі декларацій про доходи

12:59
24 лютого

Квітковий ярмарок працюватиме у Чернівцях 6-9 березня

12:48
24 лютого

Чернівецькі рятувальники організували для дошкільнят акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти»

10:59
24 лютого

Прискорена амортизація основних засобів: умови застосування

10:58
24 лютого

Розмір ЄСВ - 8,41% для працюючих інвалідів застосовується лише для підприємств та організацій

10:57
24 лютого

У Чернівцях рахують готівку 2030 касових апаратів

10:35
24 лютого

Важливість правильного зберігання первинних документів про стаж – на хвилях місцевого радіомовлення

14:26
23 лютого

У Новоселицькій амбулаторії з’явився денний стаціонар, а у Ванчиковецькій – санітарний транспорт

14:08
23 лютого

Чернівчан закликають долучитися до визначення тарифів на проїзд у громадському транспорті

14:04
23 лютого

Буковину відвідав Посол Індії в Україні

13:43
23 лютого

За інформацією про коди УКТ ЗЕД можна звернутись до Торгово – промислової палати

13:41
23 лютого

Касовий метод для платників ПДВ: умови застосування

11:32
23 лютого

На Буковині обсяги прийнятого житла зменшились на 42%

11:11
23 лютого

У Чернівцях відкрито фотовиставку «Добровольчий батальйон ОУН» 2 роки війни»

10:45
23 лютого

Батьки студентів – лідери серед претендентів на податкову знижку

10:43
23 лютого

З 1 квітня - новий Порядок введення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ

10:42
23 лютого

Ліквідація фізособи – підприємця: 5 кроків

10:41
23 лютого

НАЗК перевіряє поїздку Насірова на сніданок до Трампа

10:19
23 лютого

В Італії відбувся концерт чернівецької співачки

18:34
22 лютого

У прокуратурі Чернівецької області працює "гаряча лінія"

18:00
22 лютого

В Чернівцях відбудеться міжнародний чемпіонат з кулінарного та кондитерського мистецтва

17:39
22 лютого

Чернівчан закликають долучитися до визначення тарифів на проїзд у громадському транспорті

15:23
22 лютого

Компанія МАУ відкриває нові авіарейси з Чернівців до Італії

14:45
22 лютого

На Буковині зменшення населення на 1773 особи

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Колонка автора

Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових землях "Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Блокада БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.
Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.

Ігор БУРКУТ, політолог:

А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄ А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.
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Що, Де, Коли
27 лютого о 11.00
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.


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Міжнародну трасу на Румунію розблоковано, пункт пропуску працює в штатному режимі

Вчора, 10:55 / Коментарів: 0
Міжнародну трасу на Румунію розблоковано, пункт пропуску працює в штатному режиміВласники авто з номерами іноземної реєстрації розблокували рух на трасі Чернівці-Порубне. Пункт пропуску працює у звичному режимі. Станом на 16-у годину 23 лютого, автомобілі на даних напрямках можуть їхати без зайвих перешкод - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

Нагадаємо, 22 лютого з 10:00 було заблоковано рух автотранспорту на трасі Чeрнівці-Порубнe через протест власників автомобілів з номерами іноземної реєстрації. Такими діями протестувальники висловлювали своє невдоволення існуючими митними правилами.

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