Міжнародну трасу на Румунію розблоковано, пункт пропуску працює в штатному режимі

Власники авто з номерами іноземної реєстрації розблокували рух на трасі Чернівці-Порубне. Пункт пропуску працює у звичному режимі. Станом на 16-у годину 23 лютого, автомобілі на даних напрямках можуть їхати без зайвих перешкод - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Нагадаємо, 22 лютого з 10:00 було заблоковано рух автотранспорту на трасі Чeрнівці-Порубнe через протест власників автомобілів з номерами іноземної реєстрації. Такими діями протестувальники висловлювали своє невдоволення існуючими митними правилами.