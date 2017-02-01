Резолюція Буковинського віче щодо блокади направлена Президентові України

Українські патріоти, майданівці, учасники бойових дій на сході держави, волонтери, від часу Майдану і донині рятують велику Україну від московської окупації. Українська влада мала досить часу, але до сих пір чітко не визначила правовий статус окупованих територій. При цьому центральна влада відверто маніпулює: коли їй вигідно, то вважає цю територію українською, коли не вигідно - окупованою, коли потрібно - каже, що йде війна, а коли ні - каже, що у нас АТО і ніякої війни немає.Три роки продовжується новітня російсько-українська війна, тисячі гинуть за Україну, а в цей час антиукраїнські бариги-олігархи (яких більшість) продовжують збагачуватися на крові захисників України. Українська владо, чому український народ має постійно жити в умовах відсутності державного управління - «енергетичної кризи», «банківської кризи», «кризи неплатежів», грабіжницьких цін і необґрунтованих тарифів та ін.На засіданні Ради національної безпеки і оборони України 16 лютого 2017 року обговорювалося питання невиконання Кабінетом Міністрів України рішень РНБО 2014-2015 років, за якими потрібно було затвердити Енергетичну стратегію України, забезпечити диверсифікацію джерел постачання вугілля в Україну, організувати реконструкцію енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей для забезпечення застосування ними вугілля газових марок вітчизняного видобутку. Не виконано. Можливо тому, що декому торгувати з окупантом вигідніше ?Блокада окупованих територій, яку МИ ПІДТРИМУЄМО, є одним із засобів якнайшвидшого звільнення тимчасово окупованих українських земель. Блокада має покласти край злочинному владно-олігархічному «договорняку» з розподілу грошей, зароблених на крові.Українські патріоти, майданівці, учасники бойових дій на сході держави, волонтери підтримують економічну блокаду і вважають, що саме економічна блокада дозволить пришвидшити повернення тимчасово окупованих українських земель.Звільнимо соборну Україну від московських найманців, сепаратистів та колаборантів.