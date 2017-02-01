Індія зацікавлена у співпраці з Чернівецьким Інститутом термоелектрики

Інститут термоелектрики Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, розташований у столиці Буковини, відвідав керівник представницької влади регіону Іван Мунтян разом із Надзвичайним та Повноважним Послом Індії в Україні. Про це інформує прес-служба облради.Під час зустрічі з директором установи – академіком Національної академії наук України Лук’яном Анатичуком – обговорено перспективні напрями співпраці у сфері практичного застосування винаходів та розробок буковинських вчених-термоелектриків, а також можливість стажування студентів та молодих вчених з республіки Індія на базі кафедри термоелектрики та медичної фізики Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.«Чернівецький інститут термоелектрики знаний далеко за межами України своїми науковцями, які отримали світове визнання, та винаходами, які однаково успішно використовуються як у аерокосмічній та військовій галузях, так і в народному господарстві. Тому щиро сподіваюся, що в результаті сьогоднішньої зустрічі співробітництво між науковцями наших держав вийде на якісно новий рівень, а розробки нашого інституту термоелектрики вже незабаром вийдуть на індійській ринок», – зазначив Іван Мунтян.Відтак, пан Манодж Кумар Бхарті запросив Лук’яна Анатичука відвідати Республіку Індія у листопаді цього року з метою організації зустрічей з представниками індійських бізнес-структур, зацікавлених у скороченні енерговитрат шляхом використання термоелектричних винаходів буковинських науковців.