Індія зацікавлена у співпраці з Чернівецьким Інститутом термоелектрики

Інститут термоелектрики Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, розташований у столиці Буковини, відвідав керівник представницької влади регіону Іван Мунтян разом із Надзвичайним та Повноважним Послом Індії в Україні. Про це інформує прес-служба облради.
Під час зустрічі з директором установи – академіком Національної академії наук України Лук’яном Анатичуком – обговорено перспективні напрями співпраці у сфері практичного застосування винаходів та розробок буковинських вчених-термоелектриків, а також можливість стажування студентів та молодих вчених з республіки Індія на базі кафедри термоелектрики та медичної фізики Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
«Чернівецький інститут термоелектрики знаний далеко за межами України своїми науковцями, які отримали світове визнання, та винаходами, які однаково успішно використовуються як у аерокосмічній та військовій галузях, так і в народному господарстві. Тому щиро сподіваюся, що в результаті сьогоднішньої зустрічі співробітництво між науковцями наших держав вийде на якісно новий рівень, а розробки нашого інституту термоелектрики вже незабаром вийдуть на індійській ринок», – зазначив Іван Мунтян.
Відтак, пан Манодж Кумар Бхарті запросив Лук’яна Анатичука відвідати Республіку Індія у листопаді цього року з метою організації зустрічей з представниками індійських бізнес-структур, зацікавлених у скороченні енерговитрат шляхом використання термоелектричних винаходів буковинських науковців.