Важливість правильного зберігання первинних документів про стаж – на хвилях місцевого радіомовлення

Питання належного збереження документів, що необхідні для реалізації права громадян на пенсію, є і залишається важливим та актуальним. Тому аби поінформувати буковинців про важливість правильного зберігання роботодавцями первинних документів про стаж та заробітну плату заступник начальника управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Наталія Назаренко надала коментар з цієї тематики місцевому радіо «Буковина».
– Незважаючи на те, що основним документом для підтвердження стажу до 1 січня 2004 року є трудова книжка, в окремих випадках виникає необхідність підтвердити набутий стаж саме первинними документами. З огляду на це хотіла б звернутися до роботодавців, ліквідаторів та арбітражних керуючих із закликом дотримуватись вимог щодо належного збереження таких документів та, за потреби, своєчасно їх передавати до архівних установ, – зауважила фахівець.
Також повідомила, що в разі неможливості підтвердити набутий стаж через відсутність архівних даних та неможливість їх отримання, наприклад, внаслідок ліквідації підприємства, особа може встановити трудовий стаж до 1 січня 2004 року на підставі показань не менше двох свідків, які працювали колись із заявником та мають необхідні документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу колишнього співробітника. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.