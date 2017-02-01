В Україні 603 підприємства торгують з неконтрольованими територіями

В Україні 603 підприємства торгують з неконтрольованими територіями. Українські чиновники не визнають комерційні відносини з бойовиками, а вони є. СБУ та державна фіскальна служба надали підприємствам такі спецдозволи, а серед засновників фірм - бойовики ОРДЛО, колишні депутати Партії регіонів, нинішні нардепи та громадяни Росії. Випуск ТСН.19:30 за 22 лютого 2017 року



