БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники. Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.
Ігор БУРКУТ, політолог:
А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.
Петро КОБЕВКО:
Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.
В Україні 603 підприємства торгують з неконтрольованими територіями
Сьогодні, 16:09 / Коментарів: 0
В Україні 603 підприємства торгують з неконтрольованими територіями. Українські чиновники не визнають комерційні відносини з бойовиками, а вони є. СБУ та державна фіскальна служба надали підприємствам такі спецдозволи, а серед засновників фірм - бойовики ОРДЛО, колишні депутати Партії регіонів, нинішні нардепи та громадяни Росії. Випуск ТСН.19:30 за 22 лютого 2017 року