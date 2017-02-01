"Про політику" Валентин Наливайченко

БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники. Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.
Ігор БУРКУТ, політолог:
А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.
Петро КОБЕВКО:
Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.
Три роки втечі Віктора Януковича, арешт олігарха Дмитра Фірташа і так званий мирний план народного депутата Андрія Артеменка для нового президента США, де зокрема йдеться про здачу Криму в оренду Росії. Про це Сергій Руденко говоритиме з екс-головою СБУ, громадським діячем, політиком Валентином Наливайченком.