З онуків, братів і сестер зняли податок на спадок

Для оформлення спадку членів родини першої і другої черг не треба проводити оцінку.
Такі зміни до Податкового кодексу прийняла Верховна Рада. Про це пише газета по-українськи.
Онуки, сестри, брати не платитимуть 5% податку за спадок. До цього податок не платили тільки спадкоємці першої черги.
Законом також передбачає, що не потрібна оцінка об'єктів, яку успадковують члени сім'ї спадкодавця першого та другого ступеня споріднення. Також уточнили порядок оподаткування подарунків.
Кредит переходить у спадок. Про нього банк має повідомити спадкоємця протягом півроку.