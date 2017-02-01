Парасюк розповів інформацію, від якої волося встає дибки

Тепер я розкажу хто тут «агент кремля» і виконує «російський сценарій».Кому цікаво то прочитайте до кінця.Одним з сценаріїв Росії є те, що вона хоче формалізувати і надати суб’єктності ЛНР і ДНР. Завдання полягає в тому, щоб ці «республіки» набрали ознак державності, щоб у них були свої органи влади, своя армія і юстиція, щоб існувало поняття економіки і торгівельних відносин. Путін виводить їх зовсім на інший рівень і змушує українську сторону з ними говорити і домовлятись. Це план вічної війни проти України з фінасуванням окупанта Україною.Тому всі хто проти #торгівельна_блокада і є агентами кремля або просто дурнями.Цих виродків потрібно тримати у статусі терористів, дикунів і окупантів а не надавати їм статусу партнерів і переговорників.Якщо нам потрібне Придністров’я або Абхазія тоді торгуємо з ними на здоров’я, але якщо ми хочемо перемогти в цій війні і щоб наші діти не знали цього жахіття, то потрібно зробити окуповані території некомфортними для існування, щоб ворог відчував складнощі у реалізації своїх планів і щоб у нього не було ресурсу протистояти українській армії.Цікаво, якби проводив Плотницький або Захарченко свої фейкові засідання без світла, води і газу? Щоб вони казали на відсутність роботи і соціальний колапс? Хтось скаже що Росія на все дає гроші. НЕ ДАЄ, а ДАВАЛА. І це був її план запустити проект, який потім би перейшов на самофінансування. Цю реалізацію спецслужби Росії змогли втілити в життя через наших олігархів, продажних чиновників і «безхребетного» гаранта української Конституції.В мене все. Багато не довелось писати.