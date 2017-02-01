Нещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.Нам казали йти на фронт, аби віддати своє життя за Україну. Кращі сини і доньки Держави проливали свою кров на Донбасі. А Коломойський у цей час «вгрів» кожного з нас на 148 млрд. доларів.Ахметов щодня і щогодини збагачує свою імперію на сотні мільйонів доларів.Навіть президент Порошенко зі своїм «Рошеном» і офшорами щось темнить і приховує від народу, яким керує.Нам вказували на ворога і нашу лють на нього спрямовували, мобілізовували і змушували йти на війну.У той же час з цим ворогом торгували. Йому віддавали у власність кращі підприємства і обленерго України. Росія відкривала банки і їхні філії у містах і селах нашої держави. Вона викачувала з нас гроші, за які купувала в… (аж страшно подумати) України зброю, набої, боєприпаси, якими нас же вбивала.Хотілося, аби все це було в минулому часі. Та ні!Досі ешелони кривавого вугілля з окупованих територій везуть в Україну. А звідси вивозять валюту до Путіна. І у той же час на кожній нормандській четвірці, у кожній дипломатичній хаті Європи і Америки ми кричимо: «Не знімайте санкцій з Росії! Не торгуйте з нею!»А самі?Не тільки санкцій не запроваджуємо, не тільки не припиняємо торгівлі, а й розвиваємо підприємства олігархів на території Росії та ОРДЛО. Більше того, віддаємо у власність їм свої підприємства та обленерго.Наприклад,Вже два роки йшла війна на Сході, а на Буковині допродали державні акції обленерго закоренілому українофобу, російському олігарху, депутату Держдуми Росії Бабакову. І тепер ми щомісяця платимо високі тарифи за електрику Росії. За ці гроші у нас Росія купує зброю і нею ж нас вбиває.Сбербанк Росії ще до вчора красувався у одному з найпрестижніших приміщень на Центральній площі Чернівців. Навіть після оприлюднення інформації, що цей банк фінансує терористів. Небайдужі українці вимагали закриття Сбербанку, пікетували його, зверталися до влади…Найстрашніше полягає у тому, що наша українська влада, відповідаючи на наші протести і вимоги, стверджує, що все під контролем, все у рамках закону, все спокійно, насправді виправдовує економічно-фінансову окупацію України Росією. На всіх рівнях.В кінці минулого року першим терпець увірвався у ветеранів АТО і воїнів добробатів. Вони заявили, що олігархи і влада торгують з ворогом на крові патріотів.І вже недостатньо перекривати дороги, на яких щодня до ОРДЛО і звідти курсують фури Ахметова. Вони перевозили терористам і російським окупантам продукти, одяг, військове обладнання. Звідти везли метал і вугілля.Навіть наш земляк Геннадій Москаль не зміг впоратися з контрабандою на дорогах Донбасу. Зараз уже перекрито залізниці. Олігархи і влада з блокадників хочуть зробити ворогів народу. Нібито вони підігрують Путіну і Росії.- Або ми воюємо, або ми торгуємо, - каже Геннадій Москаль. - Не можемо ми вдень торгувати, а вночі відкривати вогонь. Це у людей викликає ненормальні почуття. Наводяться якісь нібито правильні доводи. Але вони не можуть бути сприйняті людьми, в чиїх населених пунктах вже були похорони, це неможливо. Там це сприймається так: наш син чи наш батько загинув за Україну, а ви подивіться, що за його спиною робиться…Влада не поступається. У змові з олігархами вона робить спроби розблокувати торгівлю на крові.Помолившись у Трампа, поївши американських бутербродів, чернівецька влада на чолі з Фищуком і Мунтяном також не схвалює блокаду. Якщо останній хитро мовчить як пенсільванський партизан, то перший уже засудив, зганьбив і виступив проти блокади залізниць ОРДЛО.- Влада на кожному кутку волає, що без вугілля з ДНР і ЛНР нашій енергетиці через два тижні каюк, - пише наш власний кореспондент у Брюсселі Ростислав Демчук. - А відтак зупиниться промисловість, настануть холод, голод і суцільний морок…Якщо це було би так, то невже ви не думаєте, що керівництво ДНР і ЛНР саме не припинило б постачання вугілля в Україну і таким чином за кілька тижнів знищило б нашу промисловість, деморалізувало б армію, населення України і взяло б Україну голими руками.., всього-на-всього перекривши нам постачання вугілля?І нехай пояснять пан Порошенко з Гройсманом та Ахметовим:Відповіді на це не дали ні у Кремлі, ні на Банковій у Києві. Тож виникає справедливе питання і припущення: а може, вони разом домовилися між собою і збагачуються собі потихенько на крові українських і російських людей?!Петро КОБЕВКО