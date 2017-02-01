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Касовий метод для платників ПДВ: умови застосування

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На Буковині обсяги прийнятого житла зменшились на 42%

11:11
23 лютого

У Чернівцях відкрито фотовиставку «Добровольчий батальйон ОУН» 2 роки війни»

10:45
23 лютого

Батьки студентів – лідери серед претендентів на податкову знижку

10:43
23 лютого

З 1 квітня - новий Порядок введення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ

10:42
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Ліквідація фізособи – підприємця: 5 кроків

10:41
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НАЗК перевіряє поїздку Насірова на сніданок до Трампа

10:19
23 лютого

В Італії відбувся концерт чернівецької співачки

18:34
22 лютого

У прокуратурі Чернівецької області працює "гаряча лінія"

18:00
22 лютого

В Чернівцях відбудеться міжнародний чемпіонат з кулінарного та кондитерського мистецтва

17:39
22 лютого

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Компанія МАУ відкриває нові авіарейси з Чернівців до Італії

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14:35
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БУКОВИНЦІ, ЯКІ ВІДМОВИЛИСЬ ВІД ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКА БУДУТЬ ВІДКЛЮЧЕНІ ВІД ГАЗОПОСТАЧАННЯ

14:32
22 лютого

Дарунки та призи вартістю 800 гривень не оподатковуються

14:31
22 лютого

Нецільова благодійна допомога до 2240 грн. не оподатковуються

14:29
22 лютого

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14:25
22 лютого

На Буковині розпочалася акція з перекриття міжнародної траси

14:21
22 лютого

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22 лютого

На обліку в Чернівецькій ОДПІ 1158 платників екоподатку

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Блокада БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.
Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.

Ігор БУРКУТ, політолог:

А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄ А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.

Петро КОБЕВКО:

Ахметов погрожує Україні Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.
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23 лютого о 15.00
23 лютого о 15.00
27 лютого о 11.00
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.


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Партнери

Блокада

Сьогодні, 14:41 / Коментарів: 0
Нещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.
Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.

Блокада


Нам казали йти на фронт, аби віддати своє життя за Україну. Кращі сини і доньки Держави проливали свою кров на Донбасі. А Коломойський у цей час «вгрів» кожного з нас на 148 млрд. доларів.

Ахметов щодня і щогодини збагачує свою імперію на сотні мільйонів доларів.

Навіть президент Порошенко зі своїм «Рошеном» і офшорами щось темнить і приховує від народу, яким керує.

Нам вказували на ворога і нашу лють на нього спрямовували, мобілізовували і змушували йти на війну.

У той же час з цим ворогом торгували. Йому віддавали у власність кращі підприємства і обленерго України. Росія відкривала банки і їхні філії у містах і селах нашої держави. Вона викачувала з нас гроші, за які купувала в… (аж страшно подумати) України зброю, набої, боєприпаси, якими нас же вбивала.
Хотілося, аби все це було в минулому часі. Та ні!

Досі ешелони кривавого вугілля з окупованих територій везуть в Україну. А звідси вивозять валюту до Путіна. І у той же час на кожній нормандській четвірці, у кожній дипломатичній хаті Європи і Америки ми кричимо: «Не знімайте санкцій з Росії! Не торгуйте з нею!»
А самі?

Не тільки санкцій не запроваджуємо, не тільки не припиняємо торгівлі, а й розвиваємо підприємства олігархів на території Росії та ОРДЛО. Більше того, віддаємо у власність їм свої підприємства та обленерго.

Наприклад, обленерго у Чернівцях.
Вже два роки йшла війна на Сході, а на Буковині допродали державні акції обленерго закоренілому українофобу, російському олігарху, депутату Держдуми Росії Бабакову. І тепер ми щомісяця платимо високі тарифи за електрику Росії. За ці гроші у нас Росія купує зброю і нею ж нас вбиває.

Сбербанк Росії ще до вчора красувався у одному з найпрестижніших приміщень на Центральній площі Чернівців. Навіть після оприлюднення інформації, що цей банк фінансує терористів. Небайдужі українці вимагали закриття Сбербанку, пікетували його, зверталися до влади…

Найстрашніше полягає у тому, що наша українська влада, відповідаючи на наші протести і вимоги, стверджує, що все під контролем, все у рамках закону, все спокійно, насправді виправдовує економічно-фінансову окупацію України Росією. На всіх рівнях.

В кінці минулого року першим терпець увірвався у ветеранів АТО і воїнів добробатів. Вони заявили, що олігархи і влада торгують з ворогом на крові патріотів.
І вже недостатньо перекривати дороги, на яких щодня до ОРДЛО і звідти курсують фури Ахметова. Вони перевозили терористам і російським окупантам продукти, одяг, військове обладнання. Звідти везли метал і вугілля.

Навіть наш земляк Геннадій Москаль не зміг впоратися з контрабандою на дорогах Донбасу. Зараз уже перекрито залізниці. Олігархи і влада з блокадників хочуть зробити ворогів народу. Нібито вони підігрують Путіну і Росії.

- Або ми воюємо, або ми торгуємо, - каже Геннадій Москаль. - Не можемо ми вдень торгувати, а вночі відкривати вогонь. Це у людей викликає ненормальні почуття. Наводяться якісь нібито правильні доводи. Але вони не можуть бути сприйняті людьми, в чиїх населених пунктах вже були похорони, це неможливо. Там це сприймається так: наш син чи наш батько загинув за Україну, а ви подивіться, що за його спиною робиться…

Влада не поступається. У змові з олігархами вона робить спроби розблокувати торгівлю на крові.

Помолившись у Трампа, поївши американських бутербродів, чернівецька влада на чолі з Фищуком і Мунтяном також не схвалює блокаду. Якщо останній хитро мовчить як пенсільванський партизан, то перший уже засудив, зганьбив і виступив проти блокади залізниць ОРДЛО.

- Влада на кожному кутку волає, що без вугілля з ДНР і ЛНР нашій енергетиці через два тижні каюк, - пише наш власний кореспондент у Брюсселі Ростислав Демчук. - А відтак зупиниться промисловість, настануть холод, голод і суцільний морок…

Якщо це було би так, то невже ви не думаєте, що керівництво ДНР і ЛНР саме не припинило б постачання вугілля в Україну і таким чином за кілька тижнів знищило б нашу промисловість, деморалізувало б армію, населення України і взяло б Україну голими руками.., всього-на-всього перекривши нам постачання вугілля?

І нехай пояснять пан Порошенко з Гройсманом та Ахметовим: чому Кремль і терористи самі не перекриють нам постачання вугілля, якщо Україні без нього смерть?

Відповіді на це не дали ні у Кремлі, ні на Банковій у Києві. Тож виникає справедливе питання і припущення: а може, вони разом домовилися між собою і збагачуються собі потихенько на крові українських і російських людей?!
Петро КОБЕВКО
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