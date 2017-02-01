У Новоселицькій амбулаторії з’явився денний стаціонар, а у Ванчиковецькій – санітарний транспорт

22 лютого у Новоселицькій амбулаторії загальної практики – сімейної медицини КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоселицького району» розпочалася робота денного стаціонару - повідомляє сайт Чернівецької ОДА.Як інформує головний лікар медзакладу В’ячеслав Бежан, досі в амбулаторії Новоселиці не було денного стаціонару, що спричиняло незручність як для лікарів первинної лани дання медичної допомоги, так і для пацієнтів.«Денний стаціонар – нова сучасна форма надання медичних послуг. У європейських країнах від 80-95% хворих проходять лікування в умовах денних стаціонарів. Це є характерним для якісного надання медичної допомоги і ефективної роботи первинного рівня. Крім того, даний підхід до лікування досить перспективний і стає дедалі затребуваним, адже є економічним», –зазначивВ’ячеславБежан.Денний стаціонар розрахований на п’ять ліжок. Передбачається, що тут будуть отримувати призначене лікування 8 тисяч мешканці Новоселиці. Працюватиме він з 8.00 до 20.00, крім неділі.Під розміщення ліжок денного перебування хворих за сприяння головного лікаря Новоселицькоїцентральної районної лікарні Валерія Калараша з площі райлікарні було виділено дві кімнати, у яких провели капітальний ремонт, замінили меблевий інвентар та забезпечили медобладнанням. Вартість ремонтних робіт та придбання медичної апаратури склала 120 тисяч гривень, які у кінці минулого року скерували з місцевого бюджету.Крім того, для КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоселицького району» за рахунок економі коштів держбюджету та надходження додаткових асигнувань з місцевого придбано два автомобілі санітарного транспорту. Один з них віддадуть на потреби сімейної амбулаторії с. Ванчиківці. Декілька років тому санітарний транспорт з цього медзакладу було скеровано в зону проведення АТО, тож наразі Ванчиківецька амбулаторія має необхідність в автомобілі. Інший використовуватимуть для потреб Новоселицького центру ПМСД. Загальна вартість автомобілів склала майже 560 тисяч гривень.З нагоди відкриття денного стаціонару до Новоселицього центру ПМСД завітала директор Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації Оксана Андрієць, керівництво районної влади та духовенство. Вони привітали працівників медзакладу, після чого відбулось освячення приміщення денного стаціонару та автомобілів.