Більше 12 мільйонів виплачено сім'ям військових Буковини

За повідомленням Департаменту соціального захисту населення облавної державної адміністрації, в ході проведення антитерористичної операції з Чернівецької області загинуло 77 учасників АТО. Із зазначеної кількості загиблих здійснено виплати 56 сім'ям загиблих військовослужбовців на загальну суму 6 500,5 тис. грн. з місцевих бюджетів, також виплачено кошти сім'ям загиблого волонтера в сумі 240,2 тис. грн. та загиблого мобілізованого в сумі 20 тис. грн.



Під час проведення бойових дій в зоні антитерористичної операції поранено 379 учасників АТО, яким здійснено виплату матеріальної допомоги на суму 1 059,32 тис.грн. Окрім того виділяється допомога сім’ям мобілізованих військовослужбовців, які проходять службу в зоні АТО. На відповідні цілі 4726 сім’ї виплачено 4 316,16 тис.грн.



Таким чином, загалом із місцевих бюджетів допомога надана 5276 сім’ям військовослужбовців на суму 12 389,78 тис. грн.

Джерело: bukoda.gov.ua

