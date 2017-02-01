Чернівчан закликають долучитися до визначення тарифів на проїзд у громадському транспорті

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Громадські слухання щодо зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті відбудуться 23 березня цього року о 18.00
. Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук. Уповноваженими виконавчими органами з підготовки громадських слухань є відділ інформації та зв’язків з громадськістю, відділ організаційної роботи і контролю міської ради та департамент житлово-комунального господарства міської ради.
З розрахунковими документами щодо зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті можна ознайомитись в департаменті житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради за адресою: вул. Героїв Майдану, 176, кабінет 71 (тел. 52-39-98) у понеділок та четвер з 15 до 18 години до 22 березня 2017 року, із зведеною таблицею розрахунків – на сайті
міської ради.
Зауваження та пропозиції з цього питання приймаються департаментом житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради до 22 березня 2017 року з дня першого опублікування цього повідомлення. Відповідальною особою за організацію розгляду пропозицій визначено директора департаменту житлово-комунального господарства Сергій Погорений.
До участі у громадських слуханнях запрошуються депутати міської ради, члени Громадської ради при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, представники громадських організацій, суб’єкти господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів у Чернівцях, мешканці міста.
Місце проведення громадських слухань – зал засідань департаменту житлово-комунального господарства міської ради за адресою вул. Героїв Майдану, 176, 2 поверх.