Буковину відвідав Посол Індії в Україні

Сьогодні, 23 лютого, столицю Буковини з офіційним візитом відвідав Надзвичайний та Повноважний Посол Індії в Україні пан Манодж Кумар Бхарті. Участь у протокольній зустрічі з дипломатом взяв голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян. Обговорено потенційні можливості співпраці між Республікою Індія та Чернівецькою областю у сфері економіки, освіти та культури.
«Незважаючи на чималу відстань, що розділяє наші країни, Індію та Україну поєднують взаємовигідні економічні, наукові, гуманітарні та культурні зв’язки. Тому я щиро вірю, що Ваш нинішній візит до Чернівецької області стане запорукою подальшого розвитку партнерських відносин між нашими народами, у тому числі й на міжрегіональному рівні», – відзначив Іван Мунтян, звертаючись до Надзвичайного та Повноважного Посла Індії в Україні.
У свою чергу пан Манодж Кумар Бхарті наголосив на значній зацікавленості індійської сторони у поглибленні співпраці з представниками українських бізнес-структур, а також у розвитку нових напрямів співробітництва у сфері освіти, науки і культури.
«Індія – країна з населенням 1,25 мільярда; щорічний приріст населення складає 22 мільйони осіб. Економіка Індії посідає перше місце в світі за темпами розвитку і така динаміка, за оцінками експертів, збережеться впродовж наступних 5-10 років. Тому ми дуже зацікавлені у поглибленні вже існуючої співпраці з Україною та Буковиною зокрема та реалізації нових ініціатив у сфері економіки, освіти та науки. Принагідно ми також можемо посилити культурний обмін між нашими державами», – наголосив Надзвичайний та Повноважний Посол Індії в Україні.
Відтак сторони обговорили перспективу проведення у м. Чернівцях українсько-індійського бізнес-семінару та фестивалю індійської культури.