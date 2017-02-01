Микола Салагор вважає, що назва вулиці «Руська» у Чернівцях не має жодного стосунку до Росії, російської агресії та анексії Криму

«Шановні краяни! Уважно розгляньте розміщені нижче кореспонденційні картки. На них зафіксовано Russischegasse – Руську вулицю Чернівців кінця ХІХ - початку ХХ століття.Століття тому Чернівці було справжнім європейським містом із розвиненою інфраструктурою, унікальною архітектурою та поліетнічним населенням. Управління містом і краєм здійснювалося надзвичайно виважено. Тож і назви вулиць були зумовлені географічним розташуванням чи спрямуванням вулиці, або ж пов‘язувалися із важливими подіями чи йменувалися на честь визначних історичних, громадських чи культурних діячів краю.Назва однієї з найдовших вулиць Чернівців - вулиці Руської - є історичною назвою. Саме на цій вулиці у часи Австро-Угорської імперії поселялися русини, тобто українці (зовсім поруч уже тоді розташовувався Український Народний дім). Саме на цій вулиці збудована руська (греко-католицька) церква. Це був шлях на Русь, тобто на Велику Україну.«Шановні» реформати, не шукайте дьогтю у тій бочці з медом, де його нема! Не вводьте в оману чернівчан. Назва «Руська» не має жодного стосунку до Росії, російської агресії та анексії Криму! Поважайте історію Малої Батьківщини.Я за те, щоб деякі вулиці Чернівців перейменувати. Альтернатива є: або повертати історичну назву, або називати іменами відомих буковинців.Чому немає у місті вулиці імені Миколи Василька, Миколи Спинула, Іллі Семаки, Василя Кожелянка та інших знаних краян? Яке відношення має середньовічний Мартін Лютер зі своєю реформацією католицької церкви до Чернівців і до міських парків?Це якесь суцільне невігластво і ганьба!Микола САЛАГОР»Ілюстрації надані автором