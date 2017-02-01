Губернатор Фищук повернувся зі США на Буковину

Два тижні перебував у відпустці голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук. За цей час він встиг злітати до Америки, помолитися разом з президентом США Дональдом Трампом, з`їсти з ним сніданок. А також відвідати Філадельфію у штаті Пенсільванія.
Це одне із найстаріших і найбільших міст Америки з населенням більше 1,7 мільйона жителів, а з передмістями ця кількість сягає 4,7 мільйона.
Тут проживає близько 40 тисяч українців. Вони сюди прибули ще у 80-х роках XVII століття. У Філадельфії розташована Зала Незалежності, де у 1776 році була прийнята Декларація незалежності і у 1787 році Конституція США. Неподалік у спеціальному павільйоні зберігається «Дзвін Свободи» - символ незалежності. У цей Дзвін били 8 липня 1776 року, сигналізуючи про оголошення незалежності 4 липня.
Ось у таке місто до своєї родички поїхав пан губернатор. Але перед цим він таки побував у Трампа на сніданку. Каже, що і помолився, і навіть перехрестився там (і не один такий був, хто хрестився).
Раніше на прес-конференції Іван Мунтян на цю деталь не звернув уваги. Але категорично заперечував те, що сидів там поряд з регіоналами та представниками «Опозиційного блоку».
Губернатор це спростовує, натякаючи на всеукраїнсько-буковинську політичну толерантність.
- Це вперше була така делегація, до якої входили представники і від опозиції «Опозиційного блоку», де говорили про проблеми України. І не було жодних конфліктних ситуацій, - сказав Олександр Фищук.
Навіть американці відзначили цю толерантність українців.
Не знаю, добре це чи ні. Бо наша толерантність до відвертих ворогів довела нас до війни на Сході та смертей кращих синів і доньок України.
А далі губернатор розповів про зустрічі з українською діаспорою Пенсільванії. Керує цією діаспорою Євген Лучів, батьки котрого приїхали з Івано-Франківської області (тоді Станіслава), мешкали неподалік Яремчі. А сам пан Євген народився уже в Філадельфії.
- Я мав зустріч з радою діаспори, - розповідає голова ОДА. - Ми спілкувалися близько півтори години з різних питань. Більшість задавали питання. Я відповідав. Там прекрасний Центр діаспори. Є свої зали, де працюють різні гуртки, театр, хор «Прометей». Років 15 тому цей хор був у нашій області. Жили артисти у готелі «Черемош».
Діаспора дружна. Переймається проблемами України. Наш голова ОДА там відвідав кілька музеїв. І побував у коледжі, який заснували у 1896 році дві монашки родом з Яворова. Тоді там навчалися діти-сироти.
- Як приємно, коли заходиш у коледж, а там при вході висять два прапори - український і американський, - із захопленням розповідає Олександр Фищук. - Хоча не всі предмети вкладають українською, але окремі викладачі нею розмовляють. Передали звідти запрошення для міністра освіти і науки Лілії Гриневич та Оксани Палійчук, начальника департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА. Українці Філадельфії просять наших освітян відвідати їх у квітні. Там буде форум, присвячений Україні. Я запрошення передав.
Також наш губернатор зустрівся в Америці з окремими конгресменами.
І насамкінець зустрівся Олександр Фищук зі своєю сестрою, яка мешкає у Пенсільванії.
Голова обласної ради Іван Мунтян тут дав фору голові Чернівецької ОДА Олександру Фищуку. Коли останній зустрічався тільки з однією сестрою, то Іван Миколайович мав зустріч зі 128-ма братами і сестрами, кузинами і кузинками. А також з татом і мамою.
Зустріч проходила у теплій, дружній обстановці. Всім було весело і приємно. Всі були задоволені.
Петро Кобевко
Р.S. Саме тоді, коли наші очільники приємно проводили час в Америці, в Україні на Донбасі лютий ворог перейшов в атаку. Особливо загострилася ситуація на Авдіївському плацдармі. Десятки українських воїнів поранено і вбито. На Буковині двічі оголошували дні жалоби. Волонтери Буковини, лікарі брали відпустки за свій рахунок і їхали на допомогу українським військовим.
І вони вистояли!..
Р.Р.S. З відпусток, з Америки повернулися голови обласної ради та ОДА Іван Мунтян та Олександр Фищук. З новими силами та позитивними емоціями вони взялися до праці. Із захопленням розповідають нам про поїздку на сніданок до президента Америки Дональда Трампа…
А змучені волонтери та лікарі готують авта, продукти і ліки, аби знову вирушати на Схід. Боронити рідну державу, рідний край, яким керують Мунтян і Фищук…