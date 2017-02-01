Губернатор Фищук повернувся зі США на Буковину

Два тижні перебував у відпустці голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук. За цей час він встиг злітати до Америки, помолитися разом з президентом США Дональдом Трампом, з`їсти з ним сніданок. А також відвідати Філадельфію у штаті Пенсільванія.Це одне із найстаріших і найбільших міст Америки з населенням більше 1,7 мільйона жителів, а з передмістями ця кількість сягає 4,7 мільйона.Тут проживає близько 40 тисяч українців. Вони сюди прибули ще у 80-х роках XVII століття. У Філадельфії розташована Зала Незалежності, де у 1776 році була прийнята Декларація незалежності і у 1787 році Конституція США. Неподалік у спеціальному павільйоні зберігається «Дзвін Свободи» - символ незалежності. У цей Дзвін били 8 липня 1776 року, сигналізуючи про оголошення незалежності 4 липня.Ось у таке місто до своєї родички поїхав пан губернатор. Але перед цим він таки побував у Трампа на сніданку. Каже, що і помолився, і навіть перехрестився там (і не один такий був, хто хрестився).Раніше на прес-конференції Іван Мунтян на цю деталь не звернув уваги. Але категорично заперечував те, що сидів там поряд з регіоналами та представниками «Опозиційного блоку».Губернатор це спростовує, натякаючи на всеукраїнсько-буковинську політичну толерантність.- Це вперше була така делегація, до якої входили представники і від опозиції «Опозиційного блоку», де говорили про проблеми України. І не було жодних конфліктних ситуацій, - сказав Олександр Фищук.Навіть американці відзначили цю толерантність українців.Не знаю, добре це чи ні. Бо наша толерантність до відвертих ворогів довела нас до війни на Сході та смертей кращих синів і доньок України.А далі губернатор розповів про зустрічі з українською діаспорою Пенсільванії. Керує цією діаспорою Євген Лучів, батьки котрого приїхали з Івано-Франківської області (тоді Станіслава), мешкали неподалік Яремчі. А сам пан Євген народився уже в Філадельфії.- Я мав зустріч з радою діаспори, - розповідає голова ОДА. - Ми спілкувалися близько півтори години з різних питань. Більшість задавали питання. Я відповідав. Там прекрасний Центр діаспори. Є свої зали, де працюють різні гуртки, театр, хор «Прометей». Років 15 тому цей хор був у нашій області. Жили артисти у готелі «Черемош».Діаспора дружна. Переймається проблемами України. Наш голова ОДА там відвідав кілька музеїв. І побував у коледжі, який заснували у 1896 році дві монашки родом з Яворова. Тоді там навчалися діти-сироти.- Як приємно, коли заходиш у коледж, а там при вході висять два прапори - український і американський, - із захопленням розповідає Олександр Фищук. - Хоча не всі предмети вкладають українською, але окремі викладачі нею розмовляють. Передали звідти запрошення для міністра освіти і науки Лілії Гриневич та Оксани Палійчук, начальника департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА. Українці Філадельфії просять наших освітян відвідати їх у квітні. Там буде форум, присвячений Україні. Я запрошення передав.Також наш губернатор зустрівся в Америці з окремими конгресменами.І насамкінець зустрівся Олександр Фищук зі своєю сестрою, яка мешкає у Пенсільванії.Голова обласної ради Іван Мунтян тут дав фору голові Чернівецької ОДА Олександру Фищуку. Коли останній зустрічався тільки з однією сестрою, то Іван Миколайович мав зустріч зі 128-ма братами і сестрами, кузинами і кузинками. А також з татом і мамою.Зустріч проходила у теплій, дружній обстановці. Всім було весело і приємно. Всі були задоволені.Петро КобевкоР.S. Саме тоді, коли наші очільники приємно проводили час в Америці, в Україні на Донбасі лютий ворог перейшов в атаку. Особливо загострилася ситуація на Авдіївському плацдармі. Десятки українських воїнів поранено і вбито. На Буковині двічі оголошували дні жалоби. Волонтери Буковини, лікарі брали відпустки за свій рахунок і їхали на допомогу українським військовим.І вони вистояли!..Р.Р.S. З відпусток, з Америки повернулися голови обласної ради та ОДА Іван Мунтян та Олександр Фищук. З новими силами та позитивними емоціями вони взялися до праці. Із захопленням розповідають нам про поїздку на сніданок до президента Америки Дональда Трампа…А змучені волонтери та лікарі готують авта, продукти і ліки, аби знову вирушати на Схід. Боронити рідну державу, рідний край, яким керують Мунтян і Фищук…